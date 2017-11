Daddy Yankee está en paz con Luis Fonsi, pero no cantará 'Despacito' en Latin GRAMMY 2017

Para "no drenar al público", Daddy Yankee prefirió no interpretar este jueves 'Despacito' junto a Luis Fonsi, en la 18va. ceremonia de entrega de los premios Latin GRAMMY, donde el tema cuenta con cuatro nominaciones.

El reggaetonero puertorriqueño, a quien Luis Fonsi le ha dado públicamente el crédito de haber mejorado la canción "10 veces más", aseguró en una entrevista telefónica con el periódico El Nuevo Día, que contrario a lo que se pudiera interpretar, no tiene ningún problema con su colega. Simplemente, cree que 'Despacito' ya tuvo su glorioso momento y para él, ya es tiempo de pasar la página y ofrecerle nuevos temas al público.



"No me gusta drenar al público, no me gusta", remachó con su principal razón para sacarle el cuerpo a la presentación en la principal noche de gala de la música latina.

"Hubiera querido que mi presentación girara hacia algo nuevo y, al no ponernos de acuerdo, decidí pasar la página esta vez”, dijo el reggaetonero, que tampoco asistirá a la ceremonia en la cual 'Despacito' está nominada como Grabación del Año, Canción del Año, Video Musical Corto y Mejor Fusión.

Daddy Yankee se mantendrá alerta, mientras sigue avanzando en la creación de otros éxitos. "Siempre le doy a mis fans música nueva, como lo que estoy haciendo ahora con ‘Boom Boom’, ‘Havana Remix’ con Camilla Cabello, ‘La Fórmula’ con De La Ghetto y Ozuna, ‘Vuelve’ junto a Bad Bunny, y quiero moverme hacia esa dirección".



Su ausencia en los Latin GRAMMY no impedirá que Luis Fonsi interprete el fenómeno musical con el que el dúo rompió récords de ventas y audiencia a nivel mundial. Se supo que el cantautor tiene preparada una sorpresa con el tema, como regalo al público que tanto respaldo les ha ofrecido.

Para Daddy Yankee, las cuentas con todos están claras. Sobre todo, con sus principios, que lo han hecho una marca de éxito a nivel mundial, como se describió.

Atrás quedó la polémica por el contrato de 700,000 dólares que el gobierno de Puerto Rico le otorgó a Luis Fonsi para que promoviera a la isla durante su gira, aunque contrario a Daddy Yankee él no reside en el país. Eso, contrario a la creencia popular, no quebrantó sus relaciones. No hay ningún problema, "si lo tuviera lo diría directo al grano porque no escondo nada. Soy un artista urbano y a nosotros nos gusta la ‘tiraera’. Si tuviera algún problema se hubiera enterado todo el mundo a través de una lírica”, aseguró.



