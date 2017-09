Beyoncé tiene un mensaje oculto para su hija en el remix de 'Mi Gente' y revelamos cuál es

El remix de 'Mi Gente' de J Balvin y Willy William no solo muestra a Beyoncé cantando español, sino que tiene un mensaje oculto para su hija mayor, Blue Ivy.

En una entrevista con Uforia Music, Jean Rodríguez, productor vocal de esta nueva versión, confirma que Blue Ivy era muy fan de 'Mi Gente' y esta es una de las razones por las cuales Beyoncé quiso participar en el remix del tema. "Más que nada, quería hacerlo porque a su hija le encanta esta canción," dijo Rodríguez, quien trabajó con Beyoncé durante dos días en el estudio de la cantante en Long Island practicando la pronunciación en español de sus intervenciones. "Ella quería hacer algo escondidito para Blue en el tema".



Por esto, Beyoncé canta 'Azul, are you with me' en referencia a su hija, Blue, después del coro de J Balvin 'Y dónde está mi gente?' que da nombre a la canción. Hacia el minuto 3:10, después de cantar otra vez 'Azul, are you with me', se puede escuchar la voz de la propia Blue Ivy, de 5 años, contestándole a su madre 'Oh yes I am'. En junio, Beyoncé y su esposo Jay-Z se convirtieron padres de gemelos, Sir y Rumi. Esta versión de 'Mi Gente' es el primer tema que graba tras dar a luz.



Rodríguez, quien está nominado en varias categorías a Latin GRAMMY este año por su trabajo con artistas como Prince Royce, dijo que Blue Ivy estaba presente en la grabación del tema 'Mi Gente'. "Blue es genial, es muy hiperactiva, estaba muy contenta", dijo.

No es la primera vez que Beyoncé interpreta un tema en español. Hace una década, grabó junto a Alejandro Fernández 'Amor Gitano', y una versión en español de 'Beautiful Liar', su dueto con Shakira, llamada 'Bello Embustero'. Además, hizo una versión en español de su tema 'Irreplaceable' llamado 'Irremplazable', también lanzado en 2007. Rodríguez dice que Beyoncé trabaja muy bien en equipo y está muy abierta a ideas.



El remix se grabó unos días antes de que Irma azotara el Caribe y Florida y poco después del paso del huracán Harvey por Texas. "Hablamos de Houston y de cómo se encontraba su familia, estaba muy conmovida con todo lo que había pasado y quería ser parte de algo positivo y divertido," dice Rodríguez, quien también es parte del duo COASTCITY como vocalista.

Beyoncé ha anunciado que va a donar todos los ingresos de la canción a ayudar a los damnificados de los recientes desastres naturales en México, Puerto Rico y el Caribe. Para Rodríguez, que es puertorriqueño, que la canción haya tomado esa dimensión caritativa es, "muy emocionante. "Se ha convertido en algo mucho más grande", dijo.



