La policía de Miami captura a autores del tiroteo que dejó cuatro heridos

La policía de Miami-Dade informó en la tarde de este miércoles de la captura del conductor del vehículo que protagonizó un tiroteo de esta mañana en el suroeste de la ciudad que dejó cuatro heridos.



The driver that fled from police has been taken into custody. We'd like to thank our community & partnering agencies for your assistance. pic.twitter.com/V7ZT1UjBw6