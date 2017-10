Candidata de Miami al Congreso dice que subió a una nave espacial con extraterrestres

Bettina Rodríguez Aguilera es una de las candidatas para tomar la silla de la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen en la cámara de representantes por el distrito 27 de Florida. Además de su carrera política, como concejal y asesora de desarrollo económico, Rodríguez, de 59 años, ha confesado que ha tenido experiencias con seres de otro planeta.

En el programa “Experiencias extradimensionales” emitido a través de AméricaTeVe en diciembre de 2009, la candidata reveló por primera vez que desde que era una niña ha recibido mensajes de extraterrestres. “Tenía 7 años y tuve una conexión directa con tres personas que se parecen al Cristo que está en Brasil con las manos abiertas (El Corcovado). Eran tres seres altos, rubios, corpulentos. Me hablaron telepáticamente, me dijeron que saliera para afuera, y vi una nave redonda. Entré a la nave, había asientos redondos y piedras de cuarzo para controlarla. Fuimos para arriba y empezaron a explicarme todo lo que iba a pasar, lo que está pasando, sobre la religión”, relató.



Dijo que aquellos personajes le explicaron muchas cosas que debatiría años después en su vida. Además asegura que le dijeron que volverían a comunicarse con ella en varias ocasiones durante su vida, lo que la política confirmó durante el programa de televisión local.

Aunque dice que los alienígenas le han hablado al menos cinco veces, cree que la más determinante fue la primera: “La vez importante fue cuando tenía 7 años, me dijeron que iban a pasar una serie de cosas que han ocurrido punto a punto. Me dijeron que empezara a prepararme, porque el momento iba a llegar”, contó la ahora candidata al Congreso, sin explicar específicamente a qué momento se referían.

Rodríguez sostiene que los extraterrestres le han insistido en que no hay varias religiones en el mundo. “Si vemos las distintas religiones, todas son una, porque el ser humano ha querido difundir eso y cambiar. Dios es una energía universal que forma parte de todo”, declaró.

La candidata al congreso contó en el programa de televisión que los 'aliens' llegaron a hablarle de ISIS. “El centro de la energía de este mundo está en África. Entre otras cosas, hablamos de ISIS, del tiempo”, dijo. La presentadora del show emitido en 2009 le preguntó: “¿Quién es ISIS?” y ella respondió: “Eso tomaría mucho tiempo de explicar”, contestó sin explicar si se refería a lo que hoy se conoce como el Estado Islámico.



La activista sostiene que una de las pruebas de la existencia de vida extraterrestre son ciertos hallazgos arqueológicos. “En Malta hay muchas cuevas subterráneas en las cuales han descubierto 30 mil cráneos, eso también es evidencia que cualquiera puede ver, y esos cráneos son diferentes a los cráneos nuestros”. Además comparó una edificación de Florida con las pirámides de Giza. “El Coral Castle , aquí mismo lo tenemos, un monumento que las personas no sé por qué no le han dado el mérito, pero esa es otra pirámide de Egipto”, aseguró.

Carrera política

Bettina Rodríguez Aguilera ha abogado por la igualdad de géneros y ha participado en proyectos de protección a la mujer a escala internacional. Fundó un programa de liderazgo femenino que certifica el Instituto de la Mujer de Miami Dade College, en el cual también es profesora.

Fue concejal de la ciudad de Doral entre 2012 y 2014, cuando perdió frente Pete Cabrera. Antes de eso, había fungido como directora de desarrollo económico de esa ciudad.

De acuerdo con la descripción en el portal de su campaña Bettina For Congress , “ha trabajado en el condado de Miami-Dade y el gobierno municipal ayudando a los ciudadanos a reducir la burocracia y obtener resultados”.

Es la directora y dueña de Bettinara Enterprises , una compañía que, según su página Web, brinda asesoría y capacitación en áreas de liderazgo, negocios, gobierno, problemas de las mujeres, cuerpo, mente y espíritu.



La retirada de Ros-Lehtinen puede significar una oportunidad los demócratas, tomando en cuenta que la congresista no votó por el presidente Donald Trump, y en varias ocasiones ha estado en desacuerdo con decisiones de su propio partido.

Pero Rodríguez Aguilera sí votó por Trump. “Soy republicana, tuve que decidir entre las opciones que tenía. Voté por quien creí en ese momento era el más adecuado, pero quiero considerar los problemas de esta comunidad. Ni el dinero ni el desarrollo económico tienen un sello demócrata o republicano”, dijo.

El Miami Herald consultó a la candidata sobre sus encuentros extraterrestres, a lo que respondió con el siguiente comunicado: “Durante años personas, incluyendo a presidentes como Ronald Reagan y Jimmy Carter y astronautas, han dicho públicamente haber visto objetos voladores no identificados y científicos como Stephen Hawking e instituciones como el Vaticano, han asegurado que hay billones de galaxias en el universo y que probablemente no estamos solos”, dijo. “En lo personal yo soy cristiana y tengo una fuerte creencia en Dios, me uno a la mayoría de los estadounidenses que creen que debe haber vida inteligente en los billones de planetas y galaxias en el universo”.



