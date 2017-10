Tras el embate del huracán María, Florida recibe en 3 días a más de 10,000 puertorriqueños

En sólo tres días, más de 10,000 personas procedentes de Puerto Rico han arribado a Florida escapando de la devastación oasionada por el huracán María en la isla.

Han llegado a los aeropuertos internacionales de las ciudades de Miami y Orlando, así como al puerto Everglades en Fort Lauderdale, precisó la división de emergencia de Florida.



Since Oct. 3rd, more than 10,000 individuals have arrived in Florida from Puerto Rico through @PortEverglades @MCO and @iflymia. (1/2)