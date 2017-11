FEMA ofrece trasladar a 3,000 puertorriqueños que siguen en refugios a Florida y Nueva York

Jessica Rinaldi/The Boston Globe via Getty Images

Sarai Class esperó más de dos días en el aeropuerto de San Juan para poder abordar un vuelo a EEUU, huyendo de la devastación del huracán María. Jessica Rinaldi/The Boston Globe via Getty Images

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) está ofreciendo transportar a Estados Unidos por vía aérea a las víctimas del huracán María en Puerto Rico que todavía se encuentran en refugios. Esta es la primera operación de este tipo en la historia de la agencia.

Bajo el programa de Asistencia de Refugio Transitorio (TSA) de FEMA, los residentes desplazados pueden optar por mudarse a una vivienda en Florida o Nueva York.

Sin embargo, de momento el programa no ha sido muy popular, según declaró a CBS Mike Byrne, coordinador federal de FEMA: de 300 familias entrevistadas, solo 30 manifestaron interés en apuntarse. "En realidad la gente no quiere dejar sus hogares", dijo Byrne al canal de televisión.

"Vamos a trabajar para que la gente no tenga que irse"

Generalmente, en los desastres naturales, FEMA paga para que los residentes desplazados permanezcan en hoteles cercanos bajo el programa TSA. Sin embargo, en Puerto Rico los hoteles están llenos, por lo que la agencia está buscando soluciones de alojamiento en tierra firme.

"Mil millas de distancia agrega un nivel de complejidad a esto", dijo Byrne a CBS. "Nunca antes hemos hecho un puente aéreo de este tipo, necesitamos tiempo para organizarlo", añadió.

La agencia está trabajando con los gobernadores de ambos estados para resolver problemas logísticos para las familias interesadas en beneficiarse de este programa.



El representante de FEMA también dijo que la agencia trabajará para brindarles todas las oportunidades posibles para que aquellos que no lo deseen no tengan que salir de la isla. "Ya sea proporcionando asistencia financiera o reparando sus hogares. Vamos a trabajar arduamente para que la gente no tenga que irse".

La operación de socorro que está ofreciendo FEMA incluye el pago de los vuelos hacia y desde tierra firme, los viajes al aeropuerto, así como la coordinación para mantener unidas a las familias una vez que lleguen a Estados Unidos.

Un éxodo de proporciones históricas

Florida ya ha recibido decenas de miles de puertorriqueños en su estado, luego de que el huracán María impactara la isla.

“Desde el 3 de octubre de 2017, más de 73,000 personas llegaron a Florida provenientes de Puerto Rico a través del Aeropuerto Internacional de Miami, el Aeropuerto Internacional de Orlando y el Puerto de Everglades”, dijo la oficina del gobernador del estado, Rick Scott en un comunicado.

Ante esta situación, Scott declaró el estado de emergencia para Florida en un esfuerzo por ayudar a quienes se han visto forzados a abandonar Puerto Rico ante la devastación por el desastre natural.

Expertos en el tema aseguran que el éxodo de puertorriqueños hacia Estados Unidos y podría superar al éxodo que ocurrió durante la década de 1950 con importantes consecuencias demográficas y económicas sobre la isla.