Desvelan presunta estafa de medio millón de dólares en envíos de ayuda humanitaria a Puerto Rico

Emocionada, la famosa presentadora Ellen Degeneres anunció durante el concierto por Puerto Rico “Somos una voz”, que un hombre llamado Emilio, había donado dos millones de dólares.

Ahora todo indica que el generoso “Emilio” al que Degeneres agradeció en televisión nacional, es el mismo benefactor que se ofreció en Miami a pagar por almacenaje y envío de ayuda humanitaria a las víctimas del huracán María en Puerto Rico.

Se trata del mismo hombre que está siendo acusado por empresas en Miami, de estafarlos por más de medio millón de dólares, en pagos de almacenaje y envío de ayuda humanitaria a la isla.

Rodrigo de Narváez, gerente de la aerolínea que rentó los aviones para transportar la mercancía, declaró que ninguno en su empresa sospechó de este hombre. “Ninguno sabía qué clase de personaje estaba involucrado en esto”.

Todo comenzó con una llamada al restaurante “La isla de encanto”, donde se recibían donaciones para las personas afectadas. “Me llamó una persona ofreciendo un avión de carga y otras cosas para ayudar a transferir a Puerto Rico”, dijo Rafael Acosta, dueño del local.

El hombre habló con una voluntaria y se presentó como Emilio Serrallés, un supuesto miembro de la reconocida familia puertorriqueña, dueña de destilerías de ron.

El supuesto empresario ofreció millones de dólares para los esfuerzos de ayuda, y la promesa dio esperanza a decenas de voluntarios que crearon un grupo llamado “Puerto Rico Relief Commitee”.



Celebridades que cayeron en la trampa



Varios famosos se unieron al grupo y movilizaron a la comunidad. En menos de dos semanas lograron recoger toneladas de artículos que el supuesto benefactor y personalidades como Olga Tañón y Maria Celeste Arraras, entregaron en el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández, de Aguadilla en Puerto Rico.



El impostor, de rojo en la foto, logró que celebridades como Olga Tañón y Maria Celeste Arraras viajaran en los vuelos que supuestamente él pagaría, y que costeó con cheques falsos.



“Los primeros dos vuelos tenían mucha presión por parte del grupo Puerto Rico Relief porque había artistas que eran benefactores de ese proyecto y necesitaban estar en Aguadilla. Luego de hacer muchos movimientos en itinerarios, logramos que el primer vuelo llegase justo para que ellos hicieran su distribución y promoción”, declaró Narváez, gerente de la aerolínea.

Lo que nadie sospechaba es que eran víctimas de un experimentado estafador condenado por fraudes en cortes estatales y federales, que usurpó el apellido Serralles.

Su nombre real es Emilio Ismael Vázquez y tiene un largo historial delictivo.

Univision Noticias 23 confirmó que Vázquez usó una licencia falsa para alquilar las bodegas, y pagó la renta y los vuelos charter con cheques y transacciones fraudulentas.



Así dejó endeudada a la empresa de carga Global Aviation que ahora debe miles de dólares a la aerolínea que puso cinco aviones para transportar donaciones.

“Nos sentimos mal por Global Aviation que sufrió un golpe económico. Podemos hacer arreglos, pero como aerolínea nos costaron los pilotos, aviones, aterrizar y estamos en necesidad de cobrarle a Global”, dijo Narváez.

El engaño parece calculado: el impostor dio los cheques el viernes 6 de octubre. El sábado despegaron los aviones y el domingo, este hombre voló con voluntarios de Puerto Rico Relief a repartir los insumos. Regresó a Miami, y el martes 10 de octubre, los bancos reportaron problemas con los cheques, pero ya era demasiado tarde.

¡Paren el envío!



Una vez que la aerolínea supo esto, detuvo la carga. “Global Aviation me pide que cuando llegue la carga a Puerto Rico, la detenga, y así fue, Wasco la detiene. Afortunadamente los vuelos estaban allí, los tres vuelos quedaron en hold”, declaró el gerente de la aerolínea.

Increíblemente, Emilio Vázquez, el hombre que embaucó a todos es prófugo de la justicia desde 2016. Su último abogado confirmó a Univision Noticias que violó su libertad condicional tras ser sentenciado a 15 años por un caso de fraude en Florida.

No está claro con qué identificación logró salir desde un hangar privado en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando viajó a Puerto Rico.



Emilio Ismael Vázquez se hizo pasar por Emilio Serrallés, y hoy es prófugo de la justicia.

Al ser confrontado por las presuntas víctimas, Vázquez dijo por mensajes de texto que su hija acababa de morir, desde entonces le perdieron la pista.

Univision Noticias 23 tampoco pudo ubicarlo, pero confirmó que los servicios federales de inteligencia ya han abierto una investigación por este caso.

Entretanto, parte de las donaciones están retenidas, por falta de pago, en un hangar del aeropuerto de Aguadilla.

Un funcionario del aeropuerto en Puerto Rico explicó cuál es la única forma de recuperar la mercancía: “Si alguien ayuda a pagar el flete a Global, se libera todo”, dijo Fernando Espina, empleado del aeropuerto.

Ningún voluntario de Puerto Rico Relief ni la empresa de carga quisieron ofrecer declaraciones.

Por su parte, la familia Serrallés, se pronunció a través de un comunicado.



“Repudiamos estos actos y queremos aclarar que este alegado defraudador no pertenece a nuestra familia. Esto, más allá de una falsa representación, pretende mancillar la reputación y el buen nombre de la familia Serrallés”, aclaró Roberto J. Serrallés, portavoz de la familia.

La pregunta que queda en el aire es, ¿por qué lo hizo?

“Honestamente no sé qué le pasó por la cabeza, pero Robin Hood ya no existe. Si fuera Robin Hood, lo importante era ayudar y llevar físicamente esto, pero yo no creo que haya sido altruista ni humanitario, creo que es algo mejor planeado, articulado, mejor pensado”, declaró el gerente de la aerolínea a quien presuntamente también engañaron.

Para el dueño del restaurante donde hicieron la colecta es muy doloroso. “Duele porque ustedes vieron todo el esfuerzo y que alguien venga a aprovecharse de una situación tan drástica…. Y que venga a robarle a su propia gente, somos boricuas y que uno le robe a otro en un momento de necesidad… Eso no es tener respeto”, declaró Rafael Acosta.

En otras entregas de esta serie, les mostraremos en qué condiciones encontramos las donaciones que fueron enviadas por ustedes desde Miami a la isla.