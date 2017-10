Llega al aeropuerto de Miami el cadáver del sargento que murió en emboscada en Níger

Un vuelo de Delta Airlines transportó hasta Miami el féretro del sargento La David Johnson, quien murió junto a otros tres soldados en una emboscada de militantes islámicos en Níger el 4 de octubre.

En el Aeropuerto Internacional de Miami esperaban los familiares del soldado rotos de dolor. Myeshia Johnson, esposa del fallecido y embarazada de 6 meses, se recostó a llorar sobre la urna, que estaba cubierta con una bandera de Estados Unidos. La hija mayor de la pareja, de 6 años, permaneció al lado de su madre, mientras que el hijo de dos años lloraba en los brazos de otro familiar.

Autoridades se formaron para rendir homenaje al soldado, cuyo féretro fue cargado por varios uniformados.



Johnson tenía 25 años y residía en Miami Gardens. La esposa de Johnson recibió la llamada del presidente Donald Trump, minutos antes de que los restos de su esposo llegaran a Miami.

Trump fue criticado por no haber avisado sobre la muerte de este soldado, quien fue dejado atrás durante la evacuación tras la emboscada, y cuyo cuerpo no fue hallado sino dos días después. Además, le reprocharon que no se hubiera puesto en contacto con sus familiares. "Los llamaré en algún momento, cuando lo crea apropiado, llamaré a los padres y familiares, como lo he hecho tradicionalmente", dijo en una rueda de prensa el presidente. "Me sentí muy muy mal por eso. Siempre me siento mal", agregó.

La familia tiene planificado un velatorio abierto el viernes de 4:00 a 8:00 PM, y un funeral para sus allegados el sábado de 11:00 AM a 1:00 PM en la iglesia Christ The Rock, en Cooper City, en Broward. Mientras tanto, el cuerpo permanecerá en el Hollywood Memorial Gardens.

Soldado ejemplar

Después de estudiar en la secundaria Carol City y formarse como mecánico de automóviles en la ATI Career Training School, Johnson se inscribió en el Ejército como mecánico de vehículos ligeros en 2014.

Además de la Medalla de Logro del Ejército, la Medalla de Buena Conducta del Ejército, la Medalla Global de la Guerra contra el Terrorismo, la cinta del Servicio del Ejército, la insignia del paracaidista del Ejército, la Insignia de Asalto Aéreo del Ejército, la insignia del conductor y del mecánico, y la insignia de calificación de puntería - Sharpshooter con Rifle, Johnson recibió una condecoración canadienses después de participar en operaciones con las fuerzas armadas canadienses.



“La formación de Bush Hog fue mejor gracias al fiel servicio de Johnson y estamos enfocados en cuidar a la familia Johnson durante este período difícil”, dijo en un comunicado el teniente coronel David Painter, Comandante del 2do Batallón del 3er Grupo de las Fuerzas Especiales (Airborne).

Los otros tres miembros de ese grupo que murieron en la emboscada en Níger, fueron el Sargento Bryan C. Black, de 35 años, de Puyallup, Washington; el sargento Jeremiah W. Johnson, de 39 años, de Springboro, Ohio; y el sargento Dustin M. Wright, de 29 años, de Lyons, Georgia.



