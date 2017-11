Estudiante universitaria es sentenciada a 7 años de prisión luego de haber matado a un oficial

MIAMI, Florida- Jordana Rosales, una estudiante de la Universidad Internacional de Florida que mató a Scott McGuire, oriundo de Gulfport y agente del Departamento de Investigaciones de Seguridad Territorial después de una noche de alcohol en South Beach, fue sentenciada a siete años de prisión el miércoles en la noche.

En octubre, Rosales, de 23 años, se declaró culpable de homicidio vehicular, dejando la escena de un accidente que involucró una muerte y, por consiguiente, una conducción imprudente.

El trágico accidente dejó sin padre a Finn, ahora de seis años, y viuda a Suzy Rivera. La que fue estudiante de FIU preparó una carta y la leyó en la corte minutos antes de recibir su sentencia.

"Nunca tuve la intención de lastimar a nadie", dijo. "No hay excusa para mi acción al abandonar la escena del accidente, y he venido, he llegado a reconocer la gravedad de la situación, pero de nuevo, todo lo que puedo decir es que realmente lo siento por mis acciones lamentables".

El accidente tuvo lugar a las 2:00am del 15 de enero del 2016, cerca de la Espanola Way cuando Jordana Rosales se dio cuenta que iba en sentido contrario y quiso hacer un giro. El tráfico venía hacia ella, y terminó subiéndose en la acera, atropellando al agente Scott McGuire. De inmediato, la mujer huyó de la escena.

Scott McGuire alcanzó a llegar al hospital pero nunca pudo despertar del coma y murió.



