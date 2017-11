Arrestan al presunto asesino en serie de Tampa

El jefe de la policía de Tampa, Chief Dugan, anunció que Howell Donaldson III fue arrestado y enfrentará cargos por los cuatro asesinatos registrados en el último mes y medio en Seminole Heights.



BREAKING NEWS: Chief Dugan announced that Howell Donaldson III will face charges in connection with 4 murders in the Seminole Heights neighborhood. pic.twitter.com/MuqAWLRyN9