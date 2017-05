El puertorriqueño que disparó 108 balas contra los conductores en una autopista de Miami se enfrenta a más de 60 cargos

MIAMI, Florida. - La policía de Miami-Dade presentó este martes más de 60 cargos contra el puertorriqueño Horvin Samar Ruiz, de 36 años, después de que en la madrugada del lunes disparara más de 108 balas de manera indiscriminada contra varios vehículos que pasaban por la autopista Palmetto, en un ataque que dejó más de una veintena de heridos, entre ellos ocho policías.

Según informó este martes la policía, Ruiz manejaba su auto alrededor de las 1.20 de la madrugada del lunes por la autopista 826 Sur, cuando, a la altura de la calle 74 del noroeste de Miami, giró contra el muró de contención, hizo un giro en 'U' y empezó a disparar con una AK-47 contra todos los vehículos que había alrededor, incluidas varias patrullas policiales.



Ruiz, que fue detenido en la escena del ataque, compareció este martes dos veces en una corte de Miami.

El reporte del arresto de la policía de Miami-Dade indica que el hombre ha sido acusado de 16 cargos de intento de asesinato, 8 de intento de asesinato premeditado, 8 de asalto agravado, 8 de asalto a un oficial de la policía, 16 por asalto agravado con un arma de fuego, 1 por disparar en un lugar público, 1 por disparar contra un vehículo, 7 por disparar directamente a un conductor y 3 por abuso infantil, ya que en tres de los vehículos afectados por el tiroteo iban niños.



As a result of the shooting on SR826 a search warrant was conducted at the subjects home where these weapons were discovered #MDPDProtecting pic.twitter.com/M6Xe6TtVJK