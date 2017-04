Una adolescente se defiende a puñetazos de un tiburón en Florida

Caitlyn Taylor, una joven de 17 años, libró esta semana una batalla inesperada durante su receso de primavera. La estudiante, originaria de Kentucky, había viajado a la ciudad de Destin, en el noroeste de Florida, donde se relajaba en aguas del Golfo de México cuando un tiburón le atacó.

Taylor se defendió del tiburón dándole puñetazos en el morro y logró ahuyentar al animal que, según los testigos, medía unos cinco pies de largo (algo más de 1.5 metros).

Según informó la oficina del sheriff del condado de Okaloosa, la joven fue enviada a un hospital de la zona donde recibió al menos 80 puntos de sutura.



Kentucky teen treated for shark bite in Gulf in Destin area gets at least 80 stitches. Witnesses say shark approx. five feet long. #OCSO pic.twitter.com/uY9OPc9J5s

Por su parte, la joven publicó un mensaje en su cuenta de Twitter junto con una foto en la que se podían ver las mordidas y laceraciones que le provocó el animal en las piernas.

"Más que afortunada de estar viva y bien. Agradezco a todo el mundo por el apoyo y los deseos. Voy a estar bien. Los quiero", escribió.



Beyond lucky to be alive and well and thank you to everyone for the support and wishes and I'm going to be okay, love you guys❤❤❤ pic.twitter.com/wm6wVryVzw