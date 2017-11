El autor del tiroteo en escuela de California "disparaba desmedidamente" contra todos en su comunidad

Las autoridades aún no dan a conocer la identidad del hombre que mató a cuatro personas y dejó heridas a unas 10 al desplazarse varias millas atacando blancos al azar. Gracias a la rapidez de los trabajadores, cuando llegó a la primaria, el atacante no pudo entrar a los edificios donde hubiera acabado con la vida de muchos niños.

LOS ÁNGELES, California.- Siete escenas del crimen. Un hombre armado, conduciendo dos vehículos robados y eligiendo blancos al azar. Uno de los peores escenarios se hizo realidad este martes en Rancho Tehama, una pequeña comunidad rural en el norte de California, donde muchos portan armas y se escuchan disparos al aire con frecuencia. Pero esta vez los tiros iban dirigidos a personas: el atacante mató a cuatro y dejó 10 heridos (entre ellos niños) antes de ser abatido por las autoridades.

En un rango de dos millas un hombre armado con un rifle semiautomático y al menos dos pistolas inició un tiroteo poco después de las 7:30 de la mañana y, a medida que avanzaba, "disparaba desmedidamente" en contra de todos los que encontraba a su paso, de acuerdo con el relato del sheriff del condado de Tehama.



Su furia inició en el complejo residencial en el que vivía, donde asesinó a una vecina que aún no ha sido identificada. Luego, robó una camioneta 'pick up' en la que emprendió camino y según testigos iba disparando sin objetivo específico. En algún momento chocó y robó otro auto en el que siguió su ataque, que terminó en la escuela primaria, donde no logró entrar y finalmente fue abatido por policías.

Según las autoridades, en el trayecto de un lugar a otro, el atacante disparó indiscriminadamente hacia casas y carros, incluso a una madre que pasaba por su lado en un auto en el que llevaba su hijo a estudiar. "Ella iba transportando su niño a la escuela, conduciendo por la carretera, pasó por el lado del vehículo (del pistolero) y él abrió fuego contra ellos sin provocación o aviso", explicó Phil Johnston, asistente del sheriff del condado de Tehama.

El niño, que viajaba en el asiento trasero, se espera que sobreviva; pero su madre sufrió heridas que "amenazan seriamente su vida", afirmó el oficial.

Salvador Tello, un residente del área que también llevaba a esa hora sus tres hijos a la escuela declaró a medios locales que vio cuando el atacante disparó hacia una camioneta que tenía en frente. Al ver las balas impactando el vehículo de adelante hizo que sus niños se agacharan y puso la reversa. Cuando se iba del lugar, Tello dice haber visto una mujer tendida en la calle con su esposo al lado, aparentemente también herido.



Cómo salvaron a los niños

Al llegar a la escuela, al parecer el autor de los disparos no encontró cómo entrar a las aulas, pues los edificios fueron cerrados rápidamente por los funcionarios escolares ante la emergencia. Aunque disparó desde afuera, solo un niño fue alcanzado por las balas al interior de los salones de clase y sobrevivió.

Las autoridades detallaron que lo que hicieron los maestros y trabajadores de la escuela salvó la vida de los niños, pues al escuchar los disparos bloquearon inmediatamente las entradas. Johnston aseguró que fue "monumental" la acción de estos funcionarios y no hay duda alguna de que salvaron numerosas vidas.

Posteriormente hubo un enfrentamiento entre el atacante y dos agentes, quienes no resultaron heridos y encontraron al sospechoso muerto dentro del carro, donde también recuperaron las armas utilizadas en el tiroteo.

"Todo terminó en unos 45 minutos", especificó el asistente del sheriff.

Historial de violencia

Las autoridades no han revelado la motivación de este hombre para emprender un ataque armado en contra de su comunidad, pero adelantaron que podría tener relación con una serie de disputas que tuvo con sus vecinos.

Algunos medios reportan que estuvo involucrado en una situación de violencia doméstica el lunes y que hace unos meses en un apuñalamiento.

Tras el tiroteo, uno de sus vecinos habló al respecto y dijo que desde hace varios días habían alertado del comportamiento errático de este individuo. Brian Flint aseguró a medios locales que entre los fallecidos se encuentra la persona con la que comparte su vivienda, algo de lo que se enteró al recibir una llamada en la que le informaron además que su camioneta había sido robada.



"Lo más loco es que el vecino había estado disparando muchas balas últimamente, cientos de disparos", indicó Flint. "Nosotros alertamos que este tipo era loco y que nos había estado amenazando", advirtió.

"Siento que debió haber más esfuerzo en tratar de resolver cosas como estas", reclamó Flint al mencionar que este era un problema que venía de tiempo atrás.