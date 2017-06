Al menos tres heridos en un tiroteo en San Francisco

LOS ÁNGELES, California.- La Policía de San Francisco reportó que varias personas resultaron heridas en un tiroteo en el que el presunto pistolero fue abatido y que ocurrió esta mañana en las instalaciones de la empresa repartidora de paquetería UPS en esa ciudad.



