Al menos cuatro muertos en un tiroteo en las instalaciones de UPS en San Francisco

LOS ÁNGELES, California.- La Policía de San Francisco reportó que al menos cuatro personas murieron, incluyendo el atacante, y varias personas resultaron heridas este miércoles en un tiroteo en las instalaciones de la empresa repartidora de paquetería UPS en la zona de Potrero Hill.

Al parecer un empleado de la compañía entró en horas de la mañana al edificio disparando contra sus compañeros. Las autoridades acudieron a la escena y al ser confrontado por agentes del orden, el agresor se disparó también a sí mismo, según confirmó la Policía.

"El sospechoso apuntó la pistola contra su cabeza y la descargó. Los oficiales aseguraron el arma e inmediatamente auxiliaron al sospechoso, quien vestía un uniforme de UPS", informó a los medios Toney Chaplin, asistente del jefe de la Policía de San Francisco.

Al momento las autoridades no se han pronunciado sobre la condición de los heridos, ni se ha revelado la identidad del agresor. Lo que se sabe hasta el momento es que serían en total seis víctimas, cuatro de ellas mortales y que recuperaron dos armas en la escena.

Algunas víctimas son atendidas en el Hospital General de San Francisco, de acuerdo con el San Francisco Gate. " Aceptamos algunos y estamos esperando a que lleguen más", aseguró sobre los heridos Brent Andrew, portavoz del centro médico, quien no especificó la gravedad de sus lesiones.



La sucursal de la compañía UPS donde ocurrió la balacera está ubicada cerca de la esquina de las calles 17 y San Bruno. Tras el tiroteo las autoridades pidieron a los residentes que no se acercaran a esa zona y desplegaron docenas de carros de policía y del Departamento de Bomberos, al igual de varios ambulancias para atender a los heridos.

Alrededor del mediodía la Policía reportó que las instalaciones de UPS estaban "seguras", aunque indicó que sus agentes continuaban buscando más víctimas y testigos.

La empresa UPS indicó a través de un comunicado que lamentaba lo ocurrido y estaba preocupada por los empledos afectados. "UPS confirma que hubo un incidente que involucró a 4 empleados dentro de las instalaciones de la compañía en San Francisco esta mañana. La policía local tiene control de las instalaciones y está llevando a cabo una investigación".



Our thoughts are with those affected by today's tragic incident at a UPS facility in San Francisco. https://t.co/4XC32AoLFn