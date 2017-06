Racismo

"Ilegal", "criminal" y otras ofensas que reciben los políticos que defienden a los indocumentados

LOS ÁNGELES, California.- "¡Te vas a arrepentir!", le gritó un activista antiinmigrante enfurecido apuntando con el dedo índice al presidente del Senado de California, Kevin de León, durante un foro en una universidad el mes pasado.

Ese mismo día, afuera lo esperaba un grupo más nutrido de opositores, quienes grabaron la salida del político de origen mexicano bajo el resguardo de policías. "¡Lárgate!", "¡Qué vergüenza!" y "¡Construyan el muro!", exclamaron varias veces en protesta por su discurso y acciones a favor de los inmigrantes indocumentados. Le reprochaban, en particular, el que apoye la iniciativa SB 54, que prohibiría que California colabore en redadas migratorias.



"Cinco estadounidenses murieron en tu distrito por un ilegal y tú no hiciste nada", le dijo alguien a De León refiriéndose al caso de Johnny Sánchez, un indigente indocumentado que incendió un edificio abandonado en el vecindario angelino Westlake y mató a cinco personas en junio de 2016.

Desde que el presidente del Senado hizo propia la defensa de una comunidad afectada por el endurecimiento de las políticas migratorias de Trump, le han llovido mensajes de odio en sus redes sociales, llamadas ofensivas y protestas ruidosas en su oficina. Detrás de esos insultos están los integrantes del grupo We The People Rising, que ahora protesta en las reuniones de Cabildo en ciudades hispanas de Los Ángeles.

"Me han dicho que soy ilegal, que soy un criminal, que no soy americano, que soy un traidor de la patria", aseguró De León en entrevista con Univision Noticias. "Nunca jamás en mi vida he sentido una energía tan negativa, ataques contra mi persona", agregó.



Los detractores del hispano de mayor rango en la escena política de California le reclaman que sus familiares entraron al país ilegalmente, a pesar de que estos posteriormente lograron legalizarse.

Un video publicado en YouTube documentó la llegada de algunos activistas proTrump a la oficina del senador en el "gueto Los Ángeles", como lo describieron estos, el 16 de mayo. No estaba De León, pero igual se descargaron contra un asistente por su apoyo a la propuesta de que California sea un estado santuario.

Las cajas de odio de Cedillo

El concejal de Los Ángeles Gil Cedillo también ha sentido la furia de los simpatizantes de Trump. Este político es ya un blanco frecuente de los antiinmigrantes, pues durante muchos años impulsó la propuesta de otorgar licencias de manejo a los indocumentados en el estado, que se concretó en 2015, cuando él había dejado la legislatura estatal y ya se encontraba en el Cabildo angelino.



Hace un mes se volvió a saber de su desprecio: presentó una moción que impediría al gobierno de Los Ángeles efectuar contratos con empresas que colaboren con la construcción del muro fronterizo que pretende construir Trump, imitando una medida que se considera a nivel estatal.



"Para los políticos es difícil porque cada voto viene con peligro", dice el edil angelino, quien recién ganó la reelección en una segunda vuelta, en la cual se enfrentó a un contrincante que realizó polémicos comentarios sobre los mexicanos, los afroestadounidenses, las mujeres y las personas transgénero.

El concejal ha recibido tantos mensajes ofensivos durante 18 años de carrera legislativa, que ha reunido cajas enteras con postales, cartas y correos electrónicos. Muchos los reciben sus asistentes. Es su estrategia para no "desmoralizarse", pero algunas críticas no pasan por sus filtros.

"Hay una mujer que siempre viene al Concilio y me dice: 'Su gente no tiene derechos, son ilegales'", dice Cedillo.



Otros legisladores y funcionarios públicos contactados para este artículo reconocieron que ahora reciben más mensajes cargados de odio por abogar por los migrantes, pero declinaron compartirlos.

El senador De León menciona que a pesar de las "declaraciones nefastas" que ha escuchado, las cuales lo han "entristecido", él no piensa detenerse en su esfuerzo por defender a los más débiles. "Hoy más que nunca tenemos que curar al país, dialogar. A pesar de los ataques verbales, hostiles y del ocupante de la Casa Blanca, California todavía es el mejor estado en el mejor país del mundo".



