Al menos cinco personas mueren por el calor extremo que azota varias regiones de California

LOS ÁNGELES, California.- La ola de calor que azota distintas regiones de California se volvió mortal. Las autoridades reportan que dos ancianos en San José y tres personas en Sacramento, ambas ciudades en el norte del estado, perdieron la vida debido a las altas temperaturas.

Dennis Young, de 72 años, y Setsu Jordan, de 87, ambos residentes de San José, murieron el lunes a causa de hipertermia, una condición que ocurre por la extrema exposición al calor y la falta de líquidos, reportó el Departamento de Salud del condado de Santa Clara. El día en que ocurrieron estos decesos la temperatura máxima ahí fue de 94 grados.



En Sacramento, donde las temperaturas han superado los 100 grados en los últimos días, tres personas fueron encontradas sin vida afuera de sus hogares, casos que también podrían estar relacionados con la ola de calor, según el Forense de ese condado. No se han revelado las identidades de estos fallecidos.

Sobre las muertes en San José, las autoridades informaron que no están relacionadas. Una de las víctimas falleció en un vehículo y la otra era indigente. Los funcionarios no dieron detalles sobre las circunstancias de ambos casos citando políticas de privacidad.



“Es trágico cuando alguien muere de hipertermia, pues en la mayoría de los casos pudo evitarse”, dijo Michelle Jorden, representante de la Oficina del Médico Forense del condado de Santa Clara.

“La hipertermia y el estrés por calor ocurren cuando el sistema de regulación de calor de un cuerpo no puede manejar el calor” explicó Jorden. “Puede sucederle a cualquiera, por lo que es muy importante estar en un lugar fresco, beber mucha agua y tomar un baño si está haciendo demasiado calor”, agregó.

En el norte de California la ola de calor comenzó el sábado. Para los residentes de San José el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta por las elevadas temperaturas que concluye hasta la noche de este jueves. En la mayor parte de ese condado las temperaturas rondarán los 90 grados hoy, por ello bibliotecas y centros recreativos han sido habilitados como “lugares de enfriamiento”.



“La gente que trabaja o se ejercita al aire libre necesita saber que incluso unas pocas horas de esfuerzo pueden conducir a enfermedades relacionadas con el calor o incluso a estrés por calor", advirtió Sara Cody, doctora del Departamento de Salud del condado de Santa Clara.

En el área de Los Ángeles, donde el calor ha dado cierta tregua y el mercurio marcaba temperaturas por debajo de los 90 grados, se emitió -sin embargo- una alerta por fuegos en las zonas montañosas, debido a los vientos y las condiciones secas y calientes.



