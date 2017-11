"Son los que aún están vivos quienes perpetraron todo": el mensaje de la hermana de Sharon Tate, víctima de Charles Manson

LOS ÁNGELES, California.- Tras conocer la noticia de la muerte del asesino serial Charles Manson, el líder de la banda delictiva 'la familia Manson' que asesinó a la actriz Sharon Tate en 1969, la hermana de esta, Debra Tate, publicó un mensaje en el que dice que no siente ningún alivio.

Sharon Tate tenía 26 años y era la esposa del director de cine Roman Polanski. Estaba embarazada de ocho meses cuando fue apuñalada 16 veces en su mansión de Hollywood por una de las seguidoras de Manson, la fallecida Susan Atkins. Esa misma noche murieron cuatro personas más que se encontraban con Tate: fueron acuchilladas o acribilladas a disparos, y la palabra "pig" (cerdo) fue escrita con sangre en la puerta delantera de la casa.



Este es el comunicado que emitió la hermana de Tate este lunes:

"Mi mensaje más importante es aclarar lo que la gente está diciendo en este momento. Las personas están diciendo que esto debería ser una especie de alivio, pero extrañamente no lo es realmente. Mientras que Charlie puede estar muerto, son los que aún están vivos quienes perpetraron todo y fue de su imaginación de donde salieron las cosas brutales que iban a hacer.

De una manera extraña los veo a ellos como individuos mucho más peligrosos. En este momento tenemos a un miembro de 'la familia Manson' en la superficie a quien se le ha concedido una fecha de libertad condicional y es muy importante, es decir, yo me siento en cuartos con cada uno de estos individuos, con algunos de ellos una vez al año cada año, y es importante para las personas que sepan que ellos todavía son monstruos brutales capaces de cometer crímenes atroces.

A pesar de que he perdonado, no he olvidado y siento que es muy importante que ellos permanezcan exactamente donde están hasta que se mueran. En ese sentido, Charlie era la menor de mis preocupaciones. Incluso rezo por su alma, como lo hice por Susan Atkins cuando ella murió. Y esa es la manera en que fui criada y espero que tenga algún tipo de misericordia, eso no mostró él a ninguna de nuestras víctimas, pero trato de estar a la altura y espero que él tenga un poco de misericordia".



Dónde están los seguidores de Manson

Charles Manson, el asesino serial más famoso de Estados Unidos y quien murió el domingo a sus 83 años, orquestó el asesinato de al menos siete personas en agosto de 1969 en el sur de California. Quienes ejecutaron los crímenes fueron sus seguidores, un grupo de desadaptados sociales seguidores de Manson, conocido como 'la familia Manson'.

Aquí está lo que ha sucedido con varios de los miembros del culto de Manson:

- Charles 'Tex' Watson, de 71 años, se describió a sí mismo como "la mano derecha" de Manson. El 9 de agosto de 1969, él y tres cómplices asesinaron a la actriz Sharon Tate y cuatro visitantes en su casa de Beverly Hills. La noche siguiente, mataron a una pareja adinerada, Leno y Rosemary LaBianca, en su casa de Los Ángeles. Watson permanece en prisión en California después de que se le ha negado repetidamente la libertad condicional. Se convirtió en ministro cristiano en 1981, tomando un camino similar al de otros exmiembros de la familia Manson que también recurrieron al cristianismo.



- Susan Atkins, quien participó en varios de los asesinatos, incluidos los ocurridos en la residencia de Sharon Tate y quien escribió la palabra "pig" (cerdo) con sangre en la pared de una casa, murió de cáncer cerebral en una prisión de California en 2009 a los 61 años. A Atkins se le negó una solicitud de ser liberada bajo libertad condicional a medida que empeoraba su enfermedad.

- Patricia Krenwinkel, de 69 años, quien participó en los asesinatos de los LaBiancas y en la residencia Tate, se convirtió en la mujer que lleva más tiempo en prisión en California. En junio, de nuevo le negaron la libertad condicional después de una investigación de seis meses para investigar las acusaciones de que ella había sido maltratada por Manson u otra persona, según Los Angeles Times.

- Leslie Van Houten, de 68 años, está cumpliendo cadena perpetua por participar en los asesinatos de los LaBiancas. El año pasado, el gobernador Jerry Brown revocó una recomendación de la Junta de Libertad Condicional de California de que debería ser liberada, diciendo que Van Houten aún representaba un "peligro irracional para la sociedad". En septiembre, la junta nuevamente le otorgó la libertad condicional y allí inició un proceso de revisión de 150 días que probablemente culminará en una decisión final de Brown.



- Bruce Davis, de 75 años, fue sentenciado a cadena perpetua por los asesinatos de 1969 del profesor de música Gary Hinman y del especialista Donald 'Shorty' Shea. El goberandor Jerry Brown ha revocado repetidamente las recomendaciones de la Junta de Libertad Condicional de California de que Davis debería ser liberado.

- Robert (Bobby) Beusoleil, de 70 años, está cumpliendo cadena perpetua por el asesinato de Hinman en 1969. Una Junta de Libertad Condicional de California negó por última vez su solicitud el 14 de octubre de 2016. Será elegible para una audiencia nuevamente en 2019.

- Lynette 'Squeaky' Fromme, de 69 años, era miembro de 'la familia Manson' y asistió al juicio de Manson. En 1975, fue atrapada por un agente del Servicio Secreto después de que apuntó con una pistola al entonces presidente Gerald Ford. Tras ser acusada por intento de asesinato, fue sentenciada a cadena perpetua. Quedó en libertad condicional en 2009 y se mudó a Marcy en el estado de Nueva York, según el New York Post.