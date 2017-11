En disputa la herencia del criminal serial Charles Manson: su imagen, canciones y cadáver

LOS ÁNGELES, California.- A una semana de Charles Manson, quien lideró una secta cuyos siete asesinatos horrorizaron a la ciudad de Los Ángeles en la década de 1960, al menos tres personas aseguran ser herederos de su patrimonio, incluido el cadáver del temido psicópata. Se trata de un amigo de correspondencia, un presunto hijo biológico y un nieto no reconocido.

De acuerdo a una copia del testamento de Manson que obtuvo TMZ, un amigo con quien intercambió cartas y llamadas telefónicas desde la década de 1990 tiene ahora los derechos de las pertenencias del fallecido asesino, incluidos su nombre, imagen y las canciones que escribió.



El documento, con fecha del 14 de febrero de 2002, también establece que esta persona tiene derecho a reclamar los restos de Manson, quien falleció el domingo 19 de noviembre por causas naturales. Tenía 83 años y pasó más de la mitad de su vida (46 años) en el sistema penitenciario de California.

“Estoy dejando todos mis bienes a (se oculta el nombre) incluyendo mis derechos de imagen, música, todos los derechos impresos, mi exclusivo catálogo musical, incluyendo toda la música que he impreso, escrito, cantado, grabado, publicado o no publicado”, dice el testamento, el cual agrega que también cede su dinero, pertenencias, documentos y una propiedad decomisada por el gobierno.

Un músico fracasado, Manson fue socio de Dennis Wilson, fundador de la banda Beach Boys.



Durante los últimos 15 años, Manson recibió varias visitas en la cárcel estatal Corcoran, en el Valle Central de California, de este supuesto heredero, cuya identidad no ha sido revelada. La persona dijo a TMZ que el líder de la ‘Familia Manson’ redactó el testamento el primer día que se vieron.

“No estoy en el mejor lugar para descansar en paz”, dice una nota manuscrita del documento.

El testamento precisa que no cede nada a sus dos hijos, Michael Brunner y Charles Manson Jr, pero un amigo cercano del psicópata dijo al diario The Sun que este le encomendó en marzo que le ayudara a que sus bienes le quedaran a su hijo no reconocido, Matthew Roberts.

"Nombra a Matthew como su hijo y ahí es donde elige sus cosas y quién debe estar a cargo", señaló Ben Gurecki, agregando que Manson incluso envió a personas para encontrar a este hijo.



Roberts, un músico de 49 años, fue adoptado y criado en Rockford, Illinois. Según su testimonio, él se enteró que Manson era su padre después de que rastreó a su madre biológica en 2001 y ella le contara que el fundador de la ‘Familia Manson’ la violó en una orgía impulsada por el consumo de drogas nueve meses antes de que él naciera, en 1968.

Este hombre planea viajar al condado de Kern para reclamar los restos de Manson.





Por su parte, Jason Freeman, un residente de Florida de 41 años y quien asegura ser nieto de Manson, contrató a un abogado para solicitar el control de los bienes de su presunto abuelo, según People.

Freeman, un trabajador petrolero, afirma que es hijo de Charles Manson Jr y que incluso tuvo una constante comunicación telefónica con su abuelo. Contó que durante una conversación este “no dejaba de preguntarme qué quería: ¿Qué quieres de mí? Le dije: Solo quiero conocer a mi abuelo”.

En una ocasión le negó haber estado detrás de los siete asesinatos por los cuales fue sentenciado a cadena perpetua.

“Él dijo que sus manos estaban limpias”, aseguró Freeman. “Específicamente dijo que no mató a Sharon Tate (una actriz embarazada y esposa del director Roman Polanski) ni a nadie en esa casa. Él nunca haría daño a un ser humano con un bebé dentro de ellos”, expresó.