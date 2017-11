Los abogados del padrastro del niño Gabrielito culpan de manipulación a la madre del menor

LOS ÁNGELES, California. – El juicio contra Isauro Aguirre, uno de los acusados por la tortura y el asesinato del niño Gabriel Fernández, continúa en marcha en un tribunal del sur de California donde esta semana los abogados defensores dieron inicio a la presentación de sus evidencias.

El argumento principal que la defensa pretende establecer es que el acusado nunca quiso acabar con la vida de su hijastro, pese a los castigos que le propinó al niño durante un lapso de ocho meses en 2013.

Los abogados de Aguirre buscan presentar a Pearl Fernández, la pareja del acusado y madre de la víctima, como la verdadera cabecilla detrás del “abuso sistemático” que sufrió el menor.

Según ellos, la mujer, que deberá enfrentar a la justicia por separado, habría manipulado al acusado a lo largo de su relación, ya que Aguirre supuestamente tiene problemas de aprendizaje, según declaró la defensa el martes.

Durante la jornada, el equipo liderado por el abogado John Alan también intentó presentar a cuatro testigos de cargo, cuyos testimonios supuestamente apoyaban que el presunto homicida padecía de algún tipo de “retraso” mental.

Los individuos, según explicó el jurista, deberían haber compartido relatos de las dificultades que enfrentó el acusado cuando trabajó en un restaurante de comida rápida y detalles sobre las calificaciones bajas que obtuvo en la secundaria.



Sin embargo, el juez denegó la petición de la defensa, alegando que ninguno de los testigos era experto en los temas de la salud mental.





Durante la fase preliminar del juicio, la defensa no refutó que Gabrielito había sufrido abusos "inimaginables" a manos de su cliente. No obstante, enfatizaron que la intención del acusado no era asesinar al pequeño. Alan explicó que Aguirre tenía dificultades para "manejar situaciones estresantes y caóticas".

La magnitud de la violencia y los abusos que sufrió el niño a manos de su padrastro y su madre, permitieron que la Fiscalía añadiera “circunstancias especiales” a los delitos de los que se los acusa. Aguirre podría enfrentar una sentencia de pena de muerte.

Por su parte, la fiscalía, encabezada por el abogado Jonathan Hatami, contó con una larga lista de expertos médicos, agentes del orden, paramédicos, maestros y parientes que explicaron con lujo de detalle la serie de lesiones y violentos maltratos que sufrió la pequeña víctima antes de fallecer en mayo de 2013.



Hatami dijo que el niño fue blanco de una larga lista de abusos porque tanto Aguirre como su madre, Pearl Fernández, pensaban que el pequeño era gay. El juicio se reanudará el próximo lunes cuando ambos lados presenten sus argumentos finales.