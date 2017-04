Abogados de Trump enfrentan un gran reto: defender el alcance de la orden contra las ciudades santuario

Edgar, 34, de Guatemala, pisca tomates desde hace 11 años. “Hoy no he ido a trabajar para levantar la voz, que el gobierno nos tome en cuenta, somos la mano de obra. Sin agricultura, este país no es nada”. El miércoles por la noche decidió que no iría a trabajar este jueves sin preguntar a su jefe: “Mañana ya veremos”. Dice que su vida ha cambiado drásticamente desde que Trump salió presidente. “Uno no puede salir tanto porque es peligroso. Pienso en los niños, ¿con quién se van a quedar?” Foto: Almudena Toral | Univision

