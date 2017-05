Una activista que abogó por la liberación de su madre es detenida por la Patrulla Fronteriza

LOS ÁNGELES, California.- Un mes después de que Claudia Rueda encabezó una campaña que pedía la liberación de su madre, quien fue arrestada en un operativo antidroga en Los Ángeles, elementos de la Patrulla Fronteriza la detuvieron a ella argumentando que se encuentra ilegalmente en el país.

Pero la abogada de Rueda alega que se trata de una represalia porque la joven protestó para evitar que su madre fuese deportada a México.

Rueda, una activista de 22 años que estudia en la Universidad Estatal de California en Los Ángeles (CSULA), fue arrestada el jueves por agentes federales mientras manejaba afuera de su casa en el barrio hispano Boyle Heights. Actualmente la joven se encuentra en un centro de detención en San Diego.

Su madre, Teresa Vidal Jaime, fue detenida el 24 de abril, luego de que la Patrulla Fronteriza efectuó una operación en la cual decomisó 33 libras de cocaína y 630,000 dólares en efectivo. También arrestaron a cuatro presuntos narcotraficantes, entre ellos su esposo, Hugo Rueda, de 50 años. Los sospechosos siguen detenidos en una cárcel del condado de Los Ángeles y se les fijó una fianza de 500,000 dólares.

De acuerdo a la acusación, un equipo especial antinarcótico siguió un auto Chevrolet Malibu que los llevó hasta un complejo de apartamentos en Boyle Heights. Dentro del vehículo, cuyo dueño es Rueda, los detectives encontraron 15 paquetes que contenían 33 libras de cocaína.



Aunque Vidal Jaime, de 54 años, no fue acusada por contrabando, las autoridades la pusieron bajo custodia por ser indocumentada y la liberaron el 12 de mayo tras pagar una fianza de 2,000 dólares.

Un día después del arresto, Rueda organizó una protesta afuera de la comandancia del Sheriff de Los Ángeles, que participó en el operativo. “Ella no sabía nada de eso (del presunto tráfico de droga), por no tener papeles no la llevaron a una cárcel sino (que) la detuvo inmigración”, dijo entonces.



¿Una represalia?

Su abogada, Monika Langarica, dijo al diario Los Angeles Times que temía que la detención de Rueda sea una venganza por la campaña que encabezó a favor de su madre. "Hay mucho que sugiere un comportamiento de represalia por parte de la Patrulla Fronteriza”, declaró Langarica.

Distintas organizaciones comunitarias lanzaron una campaña en las redes sociales para pedir la liberación de Claudia Rueda, a quien señalan como una persona elegible para la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), un alivio migratorio que que no había solicitado por falta de dinero (el costo del trámite es de casi 500 dólares).

“Los agentes del CBP (la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo) aparentemente también tocaron las puertas de otros que proporcionaron cartas de apoyo en el caso de la madre de Claudia”, asegura un texto de la campaña que varios activistas han publicado en internet.



William Covino, presidente de CSULA, donde Rueda cursa la carrera de Estudios Latinoamericanos, indicó a través de un correo electrónico enviado a maestros, estudiantes y personal que la universidad estaba reuniendo información sobre el incidente.

“Estoy profundamente preocupado por el bienestar de nuestro estudiante y espero saber más pronto”, señaló Covino.

En un comunicado, la Patrulla Fronteriza indicó que Rueda fue uno de los siete detenidos el 18 de mayo, “algunos de los cuales están asociados con una organización transfronteriza de tráfico de droga basada en Los Ángeles”.

Los arrestos, indicó la dependencia, se realizaron en distintos lugares de Los Ángeles y fueron el resultado de “acciones selectivas” que se iniciaron a partir de una investigación.

Sobre Rueda, la agencia menciona que es hija de un matrimonio que está vinculado al grupo delictivo que está bajo la lupa y que es “una mexicana que reside ilegalmente en el país en violación de los términos de su visa”.

“Estos arrestos deben enviar un mensaje severo a cualquier persona vinculada al contrabando transnacional”, dijo Roy Villareal, agente de la Patrulla Fronteriza en el Sector de San Diego. “Nuestros agentes serán implacables en su esfuerzo por poner a estas organizaciones fuera del negocio”, agregó.

Los otros seis arrestados en este operativo han sido identificados como cinco mexicanos y una mujer de Guatemala. Todos son indocumentados, según la Patrulla Fronteriza.