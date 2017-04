Un operativo antidroga en Los Ángeles condujo al arresto de una mexicana indocumentada

LOS ÁNGELES, California.- Las autoridades federales indicaron que la detención el lunes de la mexicana Teresa de Jesús Vidal Jaime en su casa en Los Ángeles, California, está ligada a un operativo encubierto que concluyó con el arresto de cuatro presuntos narcotraficantes y con el decomiso de 33 libras de cocaína y de unos 600,000 dólares en efectivo.

Vidal Jaime, de 54 años y madre de dos jóvenes, fue detenida la tarde del lunes por agentes encubiertos de la Patrulla Fronteriza, quienes realizaban una investigación que le siguió la pista a un vehículo del cual sospechaban estaba siendo utilizada en el trasporte de droga de México a Estados Unidos, informó la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) en un comunicado.



La detención de la mujer, que según sus familiares no está involucrada en el contrabando de droga, fue grabada con un teléfono celular por uno de sus familiares y se difundió en internet por un grupo proinmigrante con el fin de abogar por su liberación. En el video se observa el momento en que agentes encubiertos la suben a una camioneta SUV de color blanco.



“Eso no tiene nada que ver con mi mamá, ella no sabía nada de eso, por no tener papeles no la llevaron a una cárcel sino la detuvo inmigración”, dijo a Univision Noticias, Claudia Rueda, hija de Vidal Jaime.

La Patrulla Fronteriza en Los Ángeles

De acuerdo al CBP, agentes de la Patrulla Fronteriza y de un equipo especial antinarcótico, siguieron un auto Chevrolet Malibu que los llevó hasta un complejo de apartamentos en el vecindario Boyle Heights. Dentro del vehículo, los detectives encontraron 15 paquetes que contenían 33 libras de cocaína. Los agentes detuvieron al propietario del coche, Hugo Rueda, de 50 años y esposo de Vidal Jaime.

Luego que los agentes obtuvieron el consentimiento de Vidal Jaime para revisar su apartamento, estos descubrieron unos 600,000 dólares en efectivo y alrededor de una onza de metanfetamina cristalina.



“Vidal Jaime fue arrestada y los agentes de la Patrulla Fronteriza se hicieron cargo de ella al descubrir que vivía ilegalmente en el país”, cita el CBP, indicando que la mujer enfrenta un proceso de deportación.



Paquetes con 33 libras de cocaína que se ocultaban en un vehículo compacto que cruzó la frontera con México y llegó hasta el barrio angelino de Boyle Heights, según las autoridades federales. Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP)

En este operativo también se detuvo a tres sospechosos, de 28, 46 y 49 años. “Estos hombres, junto con Rueda, fueron enviados a una cárcel del condado de Los Ángeles y enfrentan cargos estatales por tráfico de estupefacientes”, indicó el CBP.

Jaime Ruiz, jefe regional de la Patrulla Fronteriza y de operaciones marinas y aéreas del CBP, explicó a Univision Noticias que la dependencia tiene libertad jurisdiccional para realizar investigaciones y arrestos, por lo cual sus operaciones van más allá de la zona limítrofe con México y Canadá.

“Parece haber una idea errónea de que los agentes de la Patrulla Fronteriza pueden desempeñar sus funciones a solo 100 millas de la frontera. Esto no es preciso”, dijo Ruiz.



Protesta por el arresto

Para la tarde de este martes, activistas convocaron una protesta afuera de la comandancia del sheriff angelino, ubicada en el centro de Los Ángeles, por su presunta colaboración con esta detención.

La hija de Vidal Jaime dijo que esa manifestación seguía en pie a pesar del reporte del CBP. La joven aseguró que desde que su madre llegó a este país en 2001 se ha dedicado a trabajar honestamente para mantenerla a ella y a su hermana mayor, Arlene, de 25 años. Cuando la detuvieron, afirmó, su madre se preparaba para dirigirse a la panadería donde trabaja.

“Mi mamá solo estaba en la casa, ella no sabe nada de eso”, aseguró ella.

La mujer fue transportada primero a un centro de detención en San Clemente y luego otro en Chula Vista, a solo millas de la ciudad fronteriza de Tijuana, en México.

La joven subraya que la vida de su madre correría peligro en México, donde la violencia no cede terreno.

“No deporten a mi mamá porque ella es una mujer trabajadora, ella tiene que estar con sus hijas, aquí está toda su vida, su familia”, dijo Claudia Rueda. “Tengo miedo de que la deporten a México”, agregó.