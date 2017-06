Por menos de 10 dólares cualquiera puede disfrazarse de agente de ICE para atemorizar a inmigrantes

LOS ÁNGELES, California.- Así como los agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han fingido ser policías locales para entrar a las casas de los indocumentados, cualquier persona con 9.95 dólares en el bolsillo puede adquirir en internet una camiseta con las insignias de la dependencia y una placa por solo 2.95 dólares, ya sea para defraudar o para atemorizar a los inmigrantes, como ocurrió en una iglesia en California esta semana.

Según testigos, un hombre que vestía una falsa chaqueta con las siglas de ICE llegó a una iglesia luterana en San Rafael, en el norte de California, y empezó a tomar fotografías y a grabar con su celular a los feligreses hispanos, sembrando el pánico entre los asistentes a la misa en español. El sujeto, un empleado del aeropuerto de San Francisco, habría querido intimidar a los parroquianos de esa forma tras quejarse del ruido que salía del templo.



publicidad

Distintos incidentes similares han ocurrido en California y otros estados. En medio de la ansiedad que han generado las redadas del gobierno de Donald Trump, varios han caído en estos engaños.

Las autoridades federales arrestaron la semana pasada a tres personas que se hicieron pasar por oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para estafar a más de 150 inmigrantes en California, Indiana y otros estados, además de México. Mostrando credenciales falsas, los acusados prometían documentos legales para fines migratorios o incluso frenar los procesos de deportación, según los fiscales. Así habrían obtenido hasta seis millones de dólares durante tres años.



En marzo, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) arrestó al ingeniero Itai Ozderman por presuntamente hacerse pasar por un funcionario de ICE en el norte de Virginia. Ozderman, quien trabajaba en el área de tecnología del periódico The Washington Post, convenció a un detective de la Policía de Falls Church de que era un elemento de ICE dentro de una unidad federal especial.

De acuerdo a documentos judiciales, el hombre de 35 años usaba un chaleco antibalas con las siglas de ICE, una placa de la Policía del condado de Baltimore, un radio y utilizó varias armas, incluidos dos rifles de asalto, los cuales fueron encontrados en su casa. No está claro con qué fin se disfrazaba.

Y en febrero, cuatro hombres que vestían falsas chaquetas de ICE se acercaron a un hombre en el barrio Woodside, en Nueva York, para extorsionarlo. Le advirtieron que si no les pagaba lo deportarían. La víctima, quien no domina el inglés, les entregó 250 dólares, según las autoridades.



publicidad

Un disfraz sencillo y barato

No es difícil aparentar ser un agente migratorio: camisas, playeras, chaquetas, suéteres, gorras y hasta imitaciones de placas de ICE se pueden adquirir en internet por unos cuantos dólares. No hace falta que el disfraz sea tan elaborado considerando que los oficiales reales suelen vestir ropa casual, conducir autos no marcados y hasta ocultan sus insignias para no alertar a los objetivos de sus operativos.

En el sitio electrónico Etsy se venden camisetas con las palabras "POLICE ICE" y "BORDER PATROL" por solo 9.95 dólares. Mientras que camisas tipo polo con el logotipo del DHS se ofrecen en 19.99 dólares. Las calcomanías para carros solo valen 2.25 dólares.

En la página eBay, por su parte, es posible encontrar falsas placas de ICE por un precio tan bajo como 2.95 dólares, aunque también se venden réplicas más elaboradas hasta por 46.90 dólares.

Al ser consultados por Univision, ambos portales no comentaron sobre la venta de este tipo de mercadería.

Etsy declaró a la web The Outline para un reporte sobre los uniformes falsos de ICE en internet que prohíbe la venta de artículos ilegales o falsificados, pero lo permite " solo para fines de entretenimiento".

"Evaluamos cada uno de los artículos cuando nos damos cuenta de ello (de alguna falta a su política)", indicó Etsy.



publicidad

A través de un comunicado, ICE pidió al público estar atento de los falsos agentes migratorios para evitar ser víctimas de estafas. La dependencia no precisó si ha recibido denuncias sobre este tipo de casos.

"Si una persona es abordada por alguien que dice ser un oficial de ICE, puede pedir que le muestre una placa o credencial", dijo a Univision Noticias, Lori K. Haley, vocera de ICE en Los Ángeles.

"Situaciones en que individuos que pretenden ser funcionarios migratorios contactan a alguien en persona o por teléfono para solicitar dinero o hacer otras demandas a cambio de beneficios migratorios, son fraudulentas", subrayó Haley.

" Un oficial legítimo de ICE nunca pediría dinero o cualquier otra cosa de valor a cambio de un beneficio", indicó.

En tanto, funcionarios de Los Ángeles le han pedido a ICE que exija a sus elementos que no finjan ser policías para lograr que los inmigrantes abran las puertas de sus casas. De hecho, una propuesta de ley federal pretende prohibirle a dicha dependencia usar chaquetas con la palabra "Policía".