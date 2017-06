De conductora de TV a conductora de Uber por denunciar ser víctima de acoso sexual

LOS ÁNGELES, California.- La mirada de Karla Amezola a través de la pantalla del televisor conectaba con miles de espectadores de Los Ángeles, quienes por más de cinco años siguieron su trayectoria como reportera y presentadora de noticias. Ahora su contacto con los angelinos es de otro tipo: Karla recorre las calles de la ciudad como conductora de Uber y Lyft.

La joven periodista, originaria de Tijuana, México, recurrió a las empresas de transporte privado como alternativa temporal de empleo luego de que en marzo fue despedida por la cadena Estrella TV.

Pero el motivo de su despido, explica la presentadora, no fue por el desempeño de su trabajo, sino por denunciar el acoso sexual del que asegura fue víctima durante muchos años por parte de su jefe Andrés Angulo, quien era el vicepresidente de noticias del Canal 62 de Estrella TV, de la empresa Liberman Broadcasting Inc.

"Comencé a trabajar en Uber y Lyft porque tengo que pagar renta y tengo que comer y al mismo tiempo quiero seguir apoyando a mi familia en México", dijo Amezola a Univison Noticias.

Como reportera -cuenta- conoció muchas historias de inmigrantes que vienen a Estados Unidos para ofrecer a sus familias una vida mejor y que en más de una ocasión se quedaron sin trabajo, pero pudieron salir adelante por no haberse dado por vencidos en situaciones como la suya.

"Esos inmigrantes son una inspiración para mi, así que al perder mi trabajo en la televisión, pues no había que pensarla mucho, trabajo es trabajo, y el trabajo honrado siempre dignifica, así que encontré esta opción, que es temporal, porque no pienso cambiar de carrera, porque soy periodista y lo seré por el resto de mi vida, mientras tanto aprovecho los baches en el camino y hago Uber", aseguró.



Karla Amezola, de la conducción de noticias a la conducción de Uber. Cortesía.

Reportera al volante

Karla Amezola confía en que va a seguir haciendo periodismo pese a las 'amenazas' que recibió cuando denunció el acoso sexual que sufría en su trabajo, pues le aseguraron que no conseguiría trabajo por haber demandado.

"No creo en eso", recalca. "Yo tengo las mismas posibilidades que cualquier otro periodista, creo en mi trabajo, me gusta mi trabajo, soy profesional, sé trabajar en equipo y eso es en lo que las compañías se fijan". Amezola agrega que además cree que no todas las empresas con iguales y habrá lugares donde tomen en serio este tipo de acusaciones.

Estar al frente del volante, dice Amezola, la ha conectado más con la comunidad para la que trabajó por años.



"Algunos pasajeros me han llegado a reconocer y me muestran su apoyo y respeto, eso no tiene precio para mí", comentó. "Luego empiezan a compartir sus historias de lucha y me siento de nuevo como reportera porque empiezo a entrevistarlos, aunque sin micrófono ni libreta".



Acoso sexual en el trabajo: conoce tus derechos

El U.S Equal Employment Opportunity Commission lo define como avances sexuales mal recibidos, pedidos de favores sexuales y otras conductas verbales o física de naturaleza sexual, cuando estas afectan, implícita o explícitamente el trabajo de un individuo, interfieren en su rendimiento en el trabajo o crean un ambiente de intimidación, hostil u ofensivo. El acoso sexual es una forma de discriminación que viola el Título VII del Civil Rights Act de 1964, que se aplica a patronos con 15 o más empleados.

Existen dos formas de acoso sexual en el trabajo: uno que hace el ambiente laboral sea hostil o intimidante; y otro en el que una decisión laboral (ascenso, asignación de trabajo o incluso el despido) depende de la sumisión de la víctima.

En el hostigamiento sexual, la víctima no tiene que ser del sexo opuesto del ofensor, quien tampoco debe ejercer necesariamente el rol de supervisor. También puede tratarse de un compañero de trabajo, jefe de otra área o incluso alguien que no sea un empleado.

El acoso no tiene que ser de naturaleza sexual netamente. También incluye comentarios ofensivos sobre el género de una persona, siempre que ocurran de una forma sistemática y que genere un ambiente de trabajo hostil.

Una de cada tres mujeres ha sido víctima de acoso sexual en el ambiente de trabajo, según una encuesta realizada por la revista Cosmopolitan a sus lectoras en 2015. Sin embargo, más del 70% optó por no reportarlo.

A menos de que el hostigamiento sexual esté relacionado con una decisión laboral, o de que la ofensa sea extremadamente severa, los incidentes aislados de acoso no bastan como evidencia de que exista un ambiente hostil en el trabajo, pues es necesario que exista un patrón en la conducta, establece el U.S Equal Employment Opportunity Commission.

Otras personas distintas a la víctima pueden reportar el hostigamiento sexual, siempre que se vean afectados por la conducta ofensiva en el ambiente de trabajo.

En la mayoría de los casos, la víctima tiene hasta 180 días, desde que ocurrió el acoso, para hacer una denuncia ante la Equal Employment Opportunity Commission. No hace falta contratar a un abogado. La página web de esa entidad ofrece instrucciones. Después de eso, el ente notificará al patrono y comenzará la investigación.

Muchos se inhiben de denunciar porque temen perder su trabajo, pero debes saber que el Título VII establece que es ilegal que el patrono tome represalias contra un individuo por denunciar hostigamiento sexual en el trabajo o por participar como testigo en una investigación por discriminación.

Si crees que estás siendo víctima de acoso sexual, la American Association of University Women recomienda que primero sigas las políticas establecidas en el manual de la empresa para casos de acoso sexual (si existen). Escribe los hechos y anota los detalles: hora, lugar de cada incidente, lo que se dijo o hizo, quién vio esas acciones. También aconsejan que expliques al acosador el comportamiento que te molesta y que le pidas que se detenga. Si no te sientes cómodo para hacerlo, puedes pedir ayuda directamente a tu supervisor o al departamento de recursos humanos. Finalmente, introduce la denuncia en la Equal Employment Opportunity Commission.

Ante una denuncia, es posible que la Equal Employment Opportunity Commission intente alcanzar un acuerdo entre las partes, aunque también podría remitirlos a un mediador o proceder con una demanda en la corte federal si aplican ciertas condiciones. En algunos casos podría desestimar los cargos. Si esto ocurre, emitirá un documento llamado "carta de derecho a demandar", con el cual la persona puede ir a la corte.

De los premios al despido

Luego de que las quejas que presentó ante recursos humanos de la empresa no tuvieran resultado, en junio de 2016 Amezola interpuso una demanda civil en la Corte Superior de Los Ángeles y cuando su caso se hizo público, en septiembre de 2016, la televisora mantuvo en el cargo a Angulo y contrató a una nueva productora, Andrea Ospina, para que fuera su nueva jefa.

Meses después de que Karla denunció que su jefe llevaba años acosándola, empezó a notar comportamientos extraños de sus superiores y a sospechar que la compañía quería deshacerse de ella. Primero, le enviaron varios emails sobre su desempeño, uno de ellos cuando estaba en vacaciones fuera del país.

"Ella (la productora) empezó a criticar lo que yo vestía, mi cabello y hasta dijo que tenía que perder peso. Casi renuncio, pero juré que aguantaría hasta que él (Angulo) estuviera fuera", había dicho Amezola en otros medios.



Luego de estas advertencias, una mañana la llamaron a la oficina de recursos humanos para notificarle de su despido. Lo que ella no sabía era que horas antes, Angulo había presentado su renuncia.

A pesar de ser la única reportera de Estrella TV que ha sido nominada a los Emmys por la Academia de Televisión y de ganar dos premios Golden Mike para la empresa, el 2 de marzo fue despedida con el argumento de que no cumplía con los estándares de calidad de la empresa.

Este mes Amezola volvió a ser nominada a los premios Emmys por un reportaje que realizó durante el tiempo previo a su despido.

Después de la demanda de esta presentadora, otras empleadas expusieron sus casos de supuesto acoso sexual dentro de la misma empresa, la cual está recurriendo al proceso de arbitraje para evitar que el caso llegue a los tribunales.



El caso de Amezola en la televisión hispana podría bien ser el equivalente al de Gretchen Carlson, la presentadora de noticias que demandó por acoso sexual y derribó al jefe de Fox News, Roger Ailes.

Pero mientras Carlson llegó a un arreglo económico de 20 millones de dólares y el canal le presentó disculpas, además ahora escribe un libro y realiza un documental sobre acoso sexual, Karla Amezola se gana la vida como conductora de Uber y en espera, dice, de que se haga justicia.

"Por ahora seguiré conduciendo con las manos en el volante, la mirada en el camino y la frente muy en alto", afirma la periodista.