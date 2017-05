Este empresario indocumentado de Houston apoyará las protestas del 1 de mayo cerrando su negocio

HOUSTON, Texas. – Freddy Avan, un indocumentado de origen mexicano que es dueño de un taller de mecánica automotriz en Houston, está listo para ser parte de la protesta del Día Sin Inmigrantes este lunes 1 de mayo, fecha en que se celebra el Día Internacional de los Trabajadores.

“Es muy importante que nuestra gente (los inmigrantes indocumentados) entienda que nosotros aunque no tengamos ‘papeles’, tenemos poder porque el dinero de nuestros impuestos paga los sueldos de quienes gobiernan”, dijo Avan, de 28 años de edad, en entrevista con Univision Noticias desde su negocio en el oeste de Houston.



Freddy Avan, de 28 años, decidió cerrar este lunes su taller de mecánica automotriz en Houston para apoyar la protesta de Un Día Sin Inmigrantes. Liliana Cadavid

El joven emprendedor tiene claro que cuando la comunidad se une y se moviliza pueden ocurrir cambios. Y que por el contrario, cuando la gente no toma acción, no se involucra y no levanta la voz, los que están en el poder sienten que pueden hacer lo que quieran. “Aunque ellos (los gobernantes) están hasta arriba en la pirámide y nosotros estamos abajo, si nos empezamos a mover hacemos tambalear la pirámide”, dijo.

El negocio de Avan, que emplea a cinco personas, estará cerrado este lunes y dejará de recibir miles de dólares, pero este empresario siente que vale la pena. “Lo voy a cerrar porque siento que si por los menos como negocios paramos un día de consumir sus productos (de los proveedores), se va a afectar la economía y vamos a tocarles donde más les duele: el bolsillo”, dijo.



Avan asistirá a la marcha convocada por la organización FIEL (Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha) este lunes a las 11 de la mañana, en la que protestarán contra deportaciones y la retorica antiinmigrante de Donald Trump y además mostrarán su rechazo a la recién aprobada iniciativa SB4, que busca acabar con las ciudades santuario en Texas.

Acudir a las marchas, hacer llamadas a los legisladores locales y formar parte del movimiento de resistencia contra la actual administración es algo que Avan hace porque cree firmemente en el poder del pueblo.

Además, aunque él no calificó para ser beneficiario de programas como DACA o para otros tipos de alivio migratorio, considera que es importante ayudar a abrir puertas a otros jóvenes que como él son indocumentados y que se enfrentan a muchos desafíos, educativos y laborales, por el simple hecho de ‘no tener papeles’.

Él ha tenido que sortear muchos obstáculos desde que llegó a Estados Unidos a la edad de 17 años. Sus planes de estudiar y realizar su sueño de ser un técnico de aviación jamás llegaron a concretarse porque no tenía un número de Seguro Social. Así mismo, su intento por graduarse de la carrera de mecatrónica se vio interrumpido por no tener un estatus legal en el país.

Las circunstancias adversas que enfrentó no lo derrotaron, antes por el contrario lo hicieron pensar en otras maneras de salir adelante. Con los conocimientos que adquirió de mecánica automotriz, en el tiempo que estuvo en el college, empezó a trabajar por su cuenta reparando los vehículos de amigos y conocidos. Su buen desempeño le ayudó a armar una base clientes y entonces decidió abrir su propio negocio a la edad de 23 años.



Desde entonces su negocio ha prosperado y aunque él sigue enfrentando retos relacionados al hecho de ser indocumentado, no pierde la esperanza de que la situación va a cambiar.

Reconoce que en la actualidad la retórica antiinmigrante de Trump está haciendo que la situación se torne muy compleja y angustiante para los hispanos indocumentados, pero encuentra un lado positivo en eso.

“Todo lo que está pasando de alguna manera ha sido positivo porque ha hecho que la comunidad se una (para defenderse)”, dijo. "Si no haces un esfuerzo, si eres indiferente o si solo estiras la mano para recibir, no esperes que algo bueno va a pasar".

Las manifestaciones en Houston

Varias organizaciones proinmigrantes en Houston se unen al llamado nacional para protestar en contra de la administración de Donald Trump y para exigir un alto a las deportaciones y al racismo.

La organización FIEL convocó a una marcha que saldrá de plaza Guadalupe a las 11 a.m.

United We Dream estará realizando una marcha a partir de las 11 a.m. El punto de encuentro es el centro MECA ( Multicultural Education and Counseling through the Arts), localizado en 1900 Kane St. De ahí marcharán hasta el parque Sesquicentennial y luego se dirigirán hacía la alcaldía de Houston.

Texas Organizing Project también programó un encuentro para la 11:30 a.m. en el parque Sesquicentennial, donde se unirán a otros manifestantes para marchar hasta la alcaldía de Houston. Los participantes en la marcha pedirán a los votantes de Houston que se preparen para que en la eleccciones de 2018 no reelijan a los representantes del Congreso que estean del lado de las grandes corporaciones que obtienen enormes ganancias a costa de los trabajadores.



El Movimiento Socialista de Houston (Houston Socialist Movement) tendrá una manifestación desde las 5:30 p.m. hasta las 8:00 p.m. en la plaza Guadalupe.

