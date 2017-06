“Ya está la migra afuera de mi casa, te amo”: la última llamada que recibió un soldado estadounidense de su padre antes de ser deportado

HOUSTON, Texas. – Francisco Javier Solano, padre de un soldado estadounidense, fue deportado este lunes a México tras haber vivido más de dos décadas sin documentos en Texas.

Una orden previa de deportación lo puso en el radar de las autoridades migratorias, luego de que su hijo mayor, Israel, quien nació en Estados Unidos y estuvo en las Fuerzas Armadas por más de tres años, presentó una solicitud para tratar de regularizar su situación.



La solicitud fue aprobada en 2015 y Solano, el padre, recibió su autorización de empleo y su tarjeta de Seguro Social. Sin embargo, en la carta de aprobación, se incluyó un párrafo donde dice que “en el expediente del beneficiario figura una orden de deportación vigente” y se recomienda guardar una copia de la carta para presentarla ante un juez de inmigración en caso de que sea necesario.

Israel, de 25 años, dijo a Noticias 45 de Univision Houston que se animó a presentar la solicitud de residencia con la esperanza de que por fin su padre podría vivir y trabajar tranquilo en Estados Unidos, donde formó su hogar e inició su propio negocio. Su intención era noble, pero no contaba con que un error que su padre cometió en el pasado terminaría por negarle la oportunidad de legalizarlo y, peor aún, lo llevaría a la deportación.



publicidad

El pasado 31 de mayo, el joven soldado, quien está casado y tiene una hija, recibió una llamada de su padre muy temprano en la mañana. Pensó que lo estaba llamando para pasar a recogerlo, como todos los días, para que salieran a trabajar en el negocio familiar de remodelación de pisos y decoración de interiores.

Pero se trataba de otro asunto. Al otro lado de la línea escuchó al padre que le pedía que cuidara a la familia, terminara el trabajo pendiente y se encargara en adelante del negocio.

“Yo estaba todavía algo dormido. Me levanté y le dije, '¿De qué estás hablando?' Él dijo: 'Ya está la migra afuera de mi casa, te amo'. Y me colgó el teléfono”, narró Israel.

Francisco había viajado a México en 2003 por un asunto familiar y cuando trató de reingresar a Estados Unidos fue detenido en un puesto de control fronterizo y expulsado de inmediato.

Según relata Israel, su padre contrató a alguien para que lo cruzara de regreso en un vehículo. Esa persona, que transportaba a varios, fue quien respondió a las preguntas del agente fronterizo en el puesto de control. Cuando les preguntaron si eran ‘ciudadanos estadounidenses’, el conductor respondió que sí. Pero cuando el oficial solicitó la documentación para verificarlo, se dio cuenta de que estaban mintiendo.

Desde ese entonces quedó registrado en el sistema de las autoridades migratorias que Francisco Solano había sido deportado y había mentido al decir que era ciudadano.



publicidad

Desde que detuvieron a su padre, Israel no ha podido conciliar el sueño. Siente que por “querer arreglarlo”, lo puso en evidencia con las autoridades de inmigración.

“Por él somos lo que somos, y nos quitan eso no más de un día para otro… no es justo. Y luego yo estaba dispuesto a dar la vida por este país y así me pagan, no está bien”, dijo Israel, tratando de contener las lágrimas.

El abogado de inmigración Raed González explica a Univision Noticias que, en el caso de Solano, a pesar de contar con una aprobación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que hizo la solicitud fue alertar a las autoridades de inmigración y darles una dirección para ir a buscar al solicitante, quien tenía una orden de deportación.

¿Es posible regularizar el estatus tras una deportación?





Errores que pueden poner a inmigrantes indocumentados en vía de la deportación Univision 0 Compartir

En la mayoría de los casos, una persona indocumentada que vive en Estados Unidos y tiene una orden de deportación que no ha sido completada no puede arreglar su situación migratoria dentro del país, según explica el abogado González. “Solo se puede arreglar si la persona sale del país y procesa la solicitud a través de un consulado”, dijo.

En el caso del señor Solano, que reingresó tras haber sido deportado y mintió sobre la ciudadanía, “no hay nada que hacer”.

En algunos casos, de acuerdo con González, cuando un hijo ha servido en las fuerzas militares puede solicitar que se legalice la situación de sus padres indocumentados, pero cuando no existe una orden de deportación.

“Obama creó el ‘parole in place’, una especie de alivio migratorio que permite a los familiares de militares entrar a EEUU de forma legal para que regularicen su estatus. Les autoriza una entrada condicional para arreglar siempre y cuando haya una visa inmediata (de un familiar inmediato, por ejemplo esposo de ciudadano, padre o hijo mejor de 21)”, dijo González.



publicidad

Vea También: