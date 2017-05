Layín, el alcalde mexicano que admitió haber robado "poquito", quiere ser gobernador de su estado

El papá de Rubí probablemente no se irá a la ruina con los costos de combustible que le ocasione el inesperado regalo de su hija. El Chevrolet Spark Classic es capaz de rendir más de 45 millas por galón de gasolina. Así que siempre que Rubí no termine adquiriendo un pie derecho de plomo ni malos hábitos de manejo, lo cual es muy difícil que ocurra cuando sólo se tienen 82 caballos de fuerza bajo el capó, las finanzas de su padre no deberían sufrir mucho por esta causa. Foto: GENERAL MOTORS DE MÉXICO | Univision

0 Compartir