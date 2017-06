Rubí Ibarra enfrenta a quienes se burlaron de ella en los premios MTV MiAw

Rubí Ibarra enfrentó a sus críticos directamente el martes a través de redes sociales después de haber sido abucheada por un gran público durante una premiación de MTV en la Ciudad de México. Esta vez, la quinceañera viral decidió no quedarse callada.



Fotos de Rubí Ibarra antes y después de la fama para sorprenderse por su cambio En una entrevista reciente en televisión, Rubí Ibarra habló del peso de la fama, de qué le gusta hacer en su tiempo libre y confesó que no tiene novio y nunca la han besado. Foto: Instagram infobaeamerica | Univision 0 Compartir En entrevista con 'Un Nuevo Día', Rubí Ibarra García confesó que hubo mucha gente que la hizo llorar cuando empezaron a aparecer los memes después del video de invitación a su fiesta de XV años que se hizo viral. Foto: @RubiIbarraMusic | Univision 0 Compartir Además, recordó su vida antes de que la avalancha de fama le hubiera caído encima, cuando veía programas de televisión sobre crímenes y documentales de naturaleza. Foto: Instagram Pulso Online | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en De hecho, la quinceañera viral reiteró, como ya le había dicho a ' Primer Impacto', que quisiera estudiar criminología. Además, ante la pregunta de la periodista sobre si su fama había atraído a muchos pretendientes, respondió con un tímido "sí". Foto: @RubiIbarraMusic | Univision 0 Compartir Luego, la periodista insistió y preguntó si había tenido alguna vez un novio. "No", respondió con timidez, y finalmente la periodista, incrédula, le dijo "¿nunca te han besado?", y la respuesta de Rubí también fue negativa. Foto: Instagram sandragph | Univision 0 Compartir La popular quinceañera viajó por primera vez a Estados Unidos como invitada especial a la gala de Premio Lo Nuestro. Allí pudo conocer a muchos de sus ídolos del mundo de la música y habló de cómo será el disco que está preparando. Foto: @RubiIbarraMusic | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En Miami, Rubí Ibarra conoció a Thalía, CNCO y visitó el mar por primera vez en su vida. Foto: Instagram rubibarraoficial | Univision 0 Compartir Aquí se le ve en las playas de Matamoros, en la frontera con Estados Unidos. Foto: @RubiIbarraMusic | Univision 0 Compartir Durante sus XV años, pocos lograron sacarse la selfie con Rubí. Foto: Instagram _simple_idea | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Hoy, en sus viajes, la gente la saluda y le pide selfies. Foto: @RubiIbarraMusic | Univision 0 Compartir Rubí Ibarra había anunciado que debutaría mundialmente como cantante este 20 de febrero, pero su casa disquera emitió un comunicado en el cual informó que el lanzamiento será a finales de marzo, cuando no sólo se escuchará su canción sino también el video. Foto: Instagram elnorte | Univision 0 Compartir Video Visa Records, de Dallas, Texas, para que grabara su primer disco en el género 'pop grupero'. Rubí había expresado que prefería estudiar y prepararse antes de lanzarse como artista, pero no pudo rechazar el ofrecimiento que le hizo la disquera, de Dallas, Texas, para que grabara su primer disco en el género 'pop grupero'. Foto: @RubiIbarraMusic | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su disquera es la misma del cantante y actor Pablo Montero, pero no confirman si el nuevo disco de la debutante intérprete contará con un dúo entre ambos.

La celebridad originaria del pequeño pueblo de La Joya respondió a las burlas con el siguiente mensaje. "Y entonces entendí que NO importa cuántos se burlen o me critiquen, porque tengo un gran ángel en el cielo, que es mi abuela, y porque hoy que me levanté, miré al cielo y Dios me dijo que lo mejor está por venir", escribió la quinceañera en Instagram. "Los amo y que tengan el mejor día de sus vidas".



Y entonces entendí que NO importa cuantos se burlen o me critiquen, porque tengo un gran angel en el cielo que es mi abuela y porque hoy que me levante mire al cielo y Dios me dijo que lo mejor está por venir 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Los amo y que tengan el mejor día de sus vidas😊🙏🏻😘 Una publicación compartida de RUBI IBARRA (@rubi.ibarraoficial) el 6 de Jun de 2017 a la(s) 8:49 PDT

Desde que la invitación a los XV años de Rubí se hizo viral en diciembre de 2016, la quinceañera ha sido objeto de burlas y memes en México. Sin embargo, Rubí había procurado ignorar los comentarios negativos en el pasado, mientras que su madre la defendía tanto del público como de la prensa.

En mayo de 2016, la celebridad respondió a quienes afirmaban que la voz de su primera canción estaba editada con un video de Facebook en el que cantó en vivo.



Tiempo después, el 4 de junio, en los MTV MiAw, Rubí ganó el premio 'Bomba viral' por el video que la hizo famosa. Al subir al escenario, decenas de personas abuchearon a la quinceañera. Muchos de ellos querían Pedro Sola, el conductor de 70 años, se llevara el galardón.

Esa noche Rubí escribió en Facebook: "Esto que empezó como una broma por parte de una persona que no conocemos y que quiso burlase de nosotros, me puso en este gran escenario y estoy feliz y agradecida con Dios y con mis papas por siempre estar a mi lado, gracias a mi familia".

Actualmente Rubí está produciendo su álbum debut como cantante. La quinceañera lanzó su primera canción, 'Soy aquella', a principios de mayo de 2017. Escucha la primera canción de Rubí Ibarra aquí.