Abuchean a Rubí en los premios MTV MiAw al ser proclamada 'Bomba Viral': tenemos el video

La quinceañera más famosa de México, Rubí Ibarra, se alzó este sábado con el premio 'Bomba Viral' en los galardones MTV MiAw 2017 gracias al conocido video de invitación a su fiesta de quince años que se convirtió en un fenómeno en internet en 2016. La joven fue a recoger trofeo a la gala que se realizó el sábado por la noche en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México donde, según un video obtenido por Univision Entretenimiento, parte de la audiencia abucheó a la adolescente.

A pesar del ruido ensordecedor, en las imágenes se escucha cómo espectadores discrepan con la elección de Rubí, cuya victoria, no obstante, fue determinada en una votación popular celebrada en internet.



Los contrarios al triunfo de Rubí preferían que ganara el conductor mexicano Pedro Sola, de 70 años de edad, que fue nominado por un video donde se le ve bailando en diferentes ritmos. La categoría engloba a los personajes más virales en el mundo de las redes sociales y ellos fueron los finalistas. Rubí no ha posteado nada aún en sus redes socailes sobre el momento.

La joven, no obstante, sigue causando sensación y acaparando la atención mediática como sucedió a su llegada a la alfombra rosa antes que iniciara el evento.

"Me encantaría hacer algo con Selena Gomez o con J Balvin porque se asemejan mucho al tipo de música que voy a cantar, además de que me gustan y estaría padre poder trabajar con ellos", dijo la adolescente que acaba de lanzarse en la música con el tema 'Soy aquella'. Aunque la canción de estilo regional mexicano fue bien recibida por el público, Rubí ya ha decidido que tratará de abrirse camino dentro del género pop urbano.



¿Cómo es realmente la quinceañera Rubí en su vida diaria? En Instagram Rubí apenas tiene actividad, pero sus seguidores ya suman 93.4k. En su cuenta de Facebook comparte momentos íntimos con sus amistades. En muchas de sus fotografías incluye mensajes positivos para sus fans. Cada vez que está lista para algún evento de gala no pierde la oportunidad de compartir sus selfies. Hace un mes compartió una imagen conduciendo el automovil que le regaló un alcalde de otra localidad alejada de "La Joya" en México. Poco a poco, Rubí encuentra sus perfiles favorables para las fotos. Aunque aún se le nota muy nerviosa, en todos los videos que comparte para saludar a su audiencia consigue muchos likes. Gracias a su fama en las redes, diseñadores, fotógrafos y estilistas se pelean por ser parte de la vida de Rubí. Rubí se ha mostrado muy agradecida con cada regalo que sigue recibiendo hoy en día. Una de sus publicaciones más polémicas fue cuando anunció contrataciones sin especificar para qué. Actualmente nos mantiene informados sobre la grabación de su disco debut. Rubí cuenta en sus redes que para marzo ya podremos conocer su material discográfico

"Es música que a mí me gusta, que a mí me llena, es música que hoy en día chavitas de mi edad y chavitos la están escuchando, porque a mí me encanta ese tipo de música y decidí venirme por este género", manifestó la joven que lució un 'look' diamantado creación del diseñador Alejandro Matta. La chamarra tipo colegial, los shorts y tenis tenían brillos.



Agregó que está trabajando en lo que será su primer material como cantante: "El disco no lo tenemos porque apenas estamos empezando este proyecto y estoy superfeliz y le voy a echar todas las ganas del mundo para que a la gente le guste. Quiero estar más concentrada en esto que es lo mío y a darle porque la gente está esperando algo y si me detengo puedo perder la oportunidad de mi vida".



Rubi Ibarra asegura seguir siendo la misma a pesar de la fama: "Ya me estoy acostumbrando a que me pidan fotos, al principio sí era muy raro, pero todo sigue igual, vivo en La Joya y cuando vengo a eventos mi mamá nunca me deja sola, lo cual agradezco y están aquí mi representante, mi productor y así".

Asegura que ha recibido varias propuestas de trabajo y no sólo para cantar, también para actuar y no descarta que en un futuro la veamos en alguna telenovela.