Las lágrimas de Marjorie de Sousa: sus fans acuden en su apoyo

Marjorie de Sousa, quien cumplirá 36 años el domingo, recibió una sorpresa de sus fans que la hizo llorar de la emoción el viernes por la noche. La actriz venezolana agradeció las decenas de arreglos florales que llegaron a su casa en a través de Instagram Story.

“Quiero decir que no tengo palabras para esto que acaban de hacer, ¡se pasaron!”, dijo Marjorie, quien anunció esta semana su separación con Julián Gil, con la voz entrecortada mientras mostraba cientos de flores que mandaron de varios países. “Gracias infinitas por todo esto, por tanto cariño, o sea, ¡mi casa cómo la dejaron! No, no, no, no, ¡no lo puedo creer! Gracias, gracias”.



"Parezco una loca porque me han hecho llorar un montón", agregó, mostrando sus ojos llenos de lágrimas y su cara sin una gota de maquillaje. "Esto no tiene nombre, de verdad gracias".

Su club de fans, llamado #MDSCrew, mandó arreglos florales y cartas desde México, Guatemala, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Eslovaquia, Estados Unidos, Honduras, Brasil, Paraguay, Portugal, Ecuador, Panamá, Chile, República Dominicana, Perú, Uruguay, Colombia, Argentina, Puerto Rico y Costa Rica.



Las 50 fotos Marjorie de Sousa que cuentan su historia Marjorie, una de las estrellas más carismáticas y bellas de las telenovelas. Fue un certamen de belleza en Venezuela el que dio a conocer a esta hermosa artista. Marjorie fue coronada 'Miss Dependencias Federales 1999', representando a una pequeña localidad de su país. Y eso sólo fue el comienzo para esta bella actriz, quien también participó para ser 'Miss Venezuela', quedando en onceavo lugar. "Nunca olvidaré que gracias a este concurso logré abrir mis alas y volar hasta donde estoy hoy", afirmó la artista. "Qué hermoso se siente ver esta foto", detalló la artista ante las felicitaciones que recibió. Esa belleza que la caracterizó desde joven, no la ha abandonado ¡para nada! Ya sea que use un vestuario muy recatado o un impactante bikinazo, ella cautiva a todos. Marjorie nació el 23 de abril de 1980 en Caracas. De Sousa ha tenido una exitosa carrera en los melodramas y aquí te damos un repaso por su trayectoria. Esa belleza que la ha hecho brillar desde pequeña se la debe a la mezcla de su ascendencia portuguesa y venezolana. Ella entró al mundo artístico desde muy temprano, pues comenzó su carrera a los 12 años. Era muy pequeña y ya modelaba y hacía comerciales de televisión. Su belleza no tardó en hacerse notar y entró a un certamen de belleza en su país. Quedó en el lugar número 11 para ser 'Miss Venezuela' en 1999. Al año siguiente inició su carrera como actriz en la serie 'Historia musical', transmitida por Venevisión. Con esa hermosura, no tardó en captar los reflectores y ese mismo año hizo su primer telenovela. Marjorie participó en 'Amantes de luna llena' como 'Mayra', la mejor amiga de la protagonista. Aunque tiene cara de ángel, pronto fue llamada para personalizar a una villana. La venezolana fue 'Carolina', la antagonista en 'Guerra de Mujeres'. Su trabajo fue cada vez más conocido, pero la telenovela que la proyectó internacionalmente fue 'Gata Salvaje'. Ahí fue la malvada 'Camelia Valente', que le dio la oportunidad de viajar a Miami para hacer más melodramas. Su primer melodrama para Univision fue 'Rebeca', donde compartió créditos con Ricardo Álamo, Gaby Espino, Mariana Seoane y Pablo Montero. Y no sólo eso, Marjorie también encontró el amor, pues pronto quedó prendada de Ricardo Álamo. Con esa sensualidad llegó a México en 2003 para participar en 'Mariana de la Noche', junto a Angélica Rivera y Jorge Salinas. En 2004 se casó con el Ricardo Álamo pero el romance no fue muy largo y pronto se divorció. En 2005 grabó 'Ser Bonita No Basta', 'Y Los Declaro Marido y Mujer' y la película 'Solterita y a la Orden'. Le siguieron las telenovelas '¿Vieja Yo?', 'Amor Comprado', 'Pecadora' y 'Sacrificio de Mujer'. En 2012 regresó a México para ser la villana principal de 'Amores Verdaderos'. Marjorie compartió créditos con Eduardo Yáñez, Eiza González, Erika Buenfil y Sebastián Rulli. 'Kendra Ferreti', tan bella como ambiciosa y descarada, usaba sus encantos para lograr sus planes. Con esa belleza sedujo al esposo de la protagonista 'Nelson Brizz', interpretado por Guillermo Capetillo. Juntos desbordaron pasión, aunque él lo pagó caro, pues murió en un accidente provocado por su amante. Pero a 'Kendra' tampoco le fue muy bien ya que tuvo un horroroso final. Traicionada por otros igual de malvados que ella, fue abandonada a la merced de una jauría de lobos. Que dolorosamente le quitaron su belleza y la mataron. En 2013 nos deleitó en la obra Perfume de Gardenia, también junto a Sebastián Rulli. Donde nos demostró sus dotes para el baile fue en 'Mira Quién baila' ese mismo año, quedando en tercer lugar. También la vimos con su papel de 'Sofía Ripoll' en 'Hasta El Fin Del Mundo'. Nos enamoró con su simpático personaje. En esta historia más de uno quiso estar en el lugar de 'Chava' para darle tremendos besos. Ahí la artista no sólo cautivó al público, también a sus compañeros, con quienes hizo una gran amistad. Tener entre sus brazos a un bomboncito como Marjorie de Sousa es un sueño. En el 2016 regresó a las telenovelas en la recta final de 'Sueño de amor', donde luchó por el amor de Cristián de la Fuente, el protagonista de la historia. Esta historia causó polémica porque Betty Monroe era la actriz estelar, sin embargo la producción decidió darle un giro y fue Marjorie quien se quedó con el amor del galán. Gracias a este proyecto Julián y Marjorie se volvieron a topar en sus caminos, fue así que resurgió el amor y se dieron una segunda oportunidad. Al poco tiempo de que anunciaron su noviazgo, sorprendieron con que estaban esperando un bebé. Confesaron que tenían planes de boda, aunque a largo plazo. Marjorie compartió con sus seguidores en las redes sociales cada una de las etapas de su embarazo. Julián se convirtió en su fotógrafo personal. El 27 de enero del 2017 la guapa actriz se convirtió en mamá primeriza de Matías. Por lo que seguramente tardará varios meses en regresar a la pantalla chica.

Algunos de los mensajes mandaban fuerza y apoyo a Marjorie durante la situación difícil que está viviendo. "No olvides que ninguna tormenta dura toda la vida y que después de la lluvia siempre aparece un arcoíris", escribieron sus fans de El Salvador.