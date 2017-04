Lo que no viste cuando Julián Gil rompió en llanto

Un día después de que Marjorie de Sousa anunció su separación con Julián Gil, el River Yacht Club de Miami se preparaba para recibir al actor argentino en lo que sería su primer evento público tras la confirmación de su ruptura.

Cámaras de decenas de medios de comunicación esperaban al actor alineadas mientras atardecía. Alrededor de las 7:30 pm hora local, celebridades comenzaron a desfilar sobre la pequeña alfombra roja, bordeada por estantes con la nueva línea de vitaminas de Julián Gil con Carson Life. Aunque todos los periodistas sabían que el evento había sido planeado para el lanzamiento de este producto, todos esperaban que ese jueves Julián Gil por fin rompiera el silencio sobre su relación con la actriz venezolana y Matías, el bebé que había tenido tres meses antes con ella.



Una hora después de que inició el evento, Julián Gil salió a la alfombra. Siguiendo el código de vestimenta, lució saco, pantalón y camisa blancos. Al llegar, posó ante las cámaras con su hija Nicole, de 30 años de edad, y luego con otras de sus socias. Cuando el actor anunció que por fin daría su entrevista, los reporteros y camarógrafos del lugar se abalanzaron rápidamente alrededor de él.

Primero preguntaron por su línea de vitaminas: “¿Con cuántos productos empezaron?”, “¿En dónde se venden en Estados Unidos?”. Menos de tres minutos después de que Julián Gi había hablado sobre sus nuevos productos, una reportera cambió de tema.



“Julián, bueno, hoy es un día muy importante empresarialmente hablando, pero personalmente estás pasando por una situación complicada”, dijo.

Pero Julián Gil dio una respuesta centrada en el evento.

“Ya Marjorie habló, que estaban separados oficialmente, que había demandas”, insistió la periodista.

“¿Cuándo? Yo no la he visto hablar”, esquivó la pregunta Gil.

“Un comunicado”, dije la periodista. “Eso no es hablar", contestó. "Sí, mandó un comunicado, tuve el placer de leerlo ayer. Pero, ¿cuál es la pregunta?”. En ese momento la reportera preguntó si había sido él quien había hecho la demanda.

Esto detonó que Julián Gil comenzara a hablar abiertamente de su separación, los falsos rumores que habían publicado algunos medios de comunicación y los procesos legales para la custodia de Matías Gil.



Apretujados, los periodistas y camarógrafos intentaban acercarse para captar su reacción lo más cerca posible. El camarógrafo de atrás de mi empujaba hacia adelante. A mi lado izquierdo, un camarógrafo respiraba con fuertemente y sudaba del esfuerzo de cargar la cámara por lo alto.

“¿Si se desata una batalla legal, Julián, tú que quieres exigirle a Marjorie, 50% de la custodia? ¿Qué quieres hacer con el niño?”, preguntó un reportero.

“Yo lo único que voy a pedir es que a mí se me de la oportunidad como la he tenido con mis dos hijos anteriores, eh...”. En ese momento, la voz de Julián Gil se quebró. Mordió sus labios, bajó la mirada y después de suspirar, el actor no pudo contener el llanto.



Primero tapó sus ojos con su mano izquierda, pero mientras recuperaba el aliento dejó que las cámaras vieran sus lágrimas.

Conmovida, la gente alrededor de Julián comenzó a consolarlo. Su hija Nicole también lloraba. Mientras tanto, su publicista Alberto Navarro era el único de sus allegados que lograba contener las lágrimas, pero su boca temblaba. Pasaron 25 segundos antes de que Julián Gil pudiera volver a hablar, con la voz aún entrecortada.

Su entrevista duraría 12 minutos más, en los que hablaría sobre uno de los detalles que detonaron su ruptura. Mira todo lo que Julián Gil dijo sobre su separación con Marjorie de Sousa aquí:



