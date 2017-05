Luis Miguel, un nombre impronunciable para la madre de sus dos hijos más pequeños

La actriz mexicana Aracely Arámbula asegura que el padre de sus hijos Miguel y Daniel no le ha impuesto una mordaza, pero ella prefiere no comentar siquiera sobre su existencia.

A unas horas de que el cantante Luis Miguel se vea obligado a regresar a un tribunal en California para dilucidar la forma en que pagará poco más de un millón de dólares que perdió en una demanda, a la madre de sus dos hijos varones se le preguntó sobre el caso y ella prefirió callar.

En declaraciones que consignó la agencia Mezcalent, la actriz mexicana Aracely Arámbula, con quien Luis Miguel procreó a sus hijos Daniel y Miguel, de 8 y 10 años respectivamente, descartó que el cantante le hubiese impuesto una mordaza. Sin embargo, aseguró que sobre la detención del llamado 'Sol', "no tengo nada que decir, yo creo que él (Luis Miguel) es el que tendría que hablar".



Arámbula, quien el martes en la noche presentó una línea de cosméticos en la Ciudad de México, reiteró que es su deseo no hablar nada ni invocar siquiera el nombre del padre de sus dos hijos. "No quiero hablar de eso porque yo no deseo hablar de eso, no es porque no pueda ni porque nadie me lo permita ni mucho menos, yo creo que si alguien tiene el derecho de hablar de eso y sobre todo de mi persona, de lo importante que son los hijos, pues soy yo, pero definitivamente no quiero hablar de eso", remachó.



Luis Miguel: esta es su vida en fotos Luis Miguel a los 3 años de edad, circa 1973.

Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Luis Miguel a los 11 años, un año antes de lanzar su disco "El Sol"/1981.

Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Luis Miguel a los 12 años de edad, cuando presentó su primer material discográfico titulado "1+1=2 Enamorados"/México, 1982.

Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Luis Miguel a los 12 años acompañado por su papá Luisito Rey, cuando promocionaba su disco "El Sol" en 1982. Luis Miguel Gallego Basteri nació el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico, aunque vivió casi toda su vida en México/1982.

Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Luis Miguel en una de las primeras grabaciones de "El Sol" en el estudio donde hizo "1 + 1 igual a 2 Enamorados" y "Directo al Corazón"/México, 1982.

Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Luis Miguel graba un video para su segundo disco, "Directo al Corazón"/México, 1982.

Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Luis Miguel graba un video para su segundo disco, "Directo al Corazón"/México, 1982.

Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Luis Miguel graba un video para su segundo disco, "Directo al Corazón"/México, 1982. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Luis Miguel en la promoción de su álbum "Directo al Corazón" en 1982/México, circa 1982.

Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Luis Miguel durante una presentación en el programa "Siempre en Domingo", cuando promocionaba su tercer álbum "Decídete"/México, 1983.

Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Luismi a sus 13 años, cuando presentó su disco "Decídete" en el año de 1983.

Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Luis Miguel en la presentación del disco "20 años", en un reconocido hotel de la Ciudad de México/1990.

Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Luis Miguel a los 21 años, cuando empieza a grabar sus primeros boleros/México, 1991. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Luis Miguel en el centro de espectáculos el Premier de la Ciudad de México, promocionando el disco "Busca una Mujer" en 1988.

Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Luis Miguel recibe ocho discos de oro y cinco de platino por las altas ventas de su disco "Soy como Quiero Ser"/México, 1988.

Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Luis Miguel promocionando el disco "Busca una Mujer" en 1988.

Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Luis Miguel posa para el lente en su departamento ubicado en una de las mejores zonas de la Ciudad de México/México, 1989.

Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Luis Miguel en 1994, cuando promocionaba el disco "Segundo Romance"/México, 1994.

Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Luis Miguel durante la presentación de su producción "México en la Piel"/México, 09 de noviembre, 2004.

Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Luis Miguel durante la presentación de su producción discográfica "Mis Boleros Preferidos" en la Ciudad de México en el 2002.

Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Luis Miguel entra al Casino Español, de Ciudad de México, en medio de un tumulto de periodistas y fans para presentar "Cómplices", la producción discográfica que lanzó en mayo de 2008. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Luis Miguel dio 16 conciertos en el Auditorio Nacional de Ciudad de México con su tour "Cómplices", en febrero 2011. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Luis Miguel en la cubierta de su yate en Los Cabos, Baja California, junto con una amiga y el capitán del navío, unos días después del bautizo de su hijo Miguel, en el puerto mexicano. México, 7 julio 2007.

Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Luis Miguel recibió la "Dalia de Plata", reconocimiento que el Auditorio Nacional le otorgó por sus por 180 presentaciones en este recinto. El cantante dedicó la placa a su público “Estoy lleno de alegría y de agradecimiento porque ustedes han hecho posible esto”. México, 4 de febrero, 2009. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Luis Miguel y Aracely Arámbula posaron en la portada de la revista Hola México, el 8 de julio 2008, con su hijo Miguel, de año y medio de edad, para anunciar la llegada de su segundo hijo. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Luis Miguel estuvo de gira en España en el Palacio de los Deportes de Madrid, donde interpretó boleros, rancheras y pop. Madrid, 13 de mayo 2012. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Luis Miguel vuelve a los escenarios estadounidenses, llevando su gira al American Airlines Arena, en Miami, el 10 de diciembre 2015. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Luis Miguel ofreció el primero de sus 12 conciertos de "Deja Vú Tour" en el Auditorio Nacional. Con esa gira buscaba romper su récord de conciertos, llegando a 223 conciertos. México, 29 de enero 2015.

Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir

Sobre sus hijos sí emitió unas cortas expresiones, debido a la cercanía de la celebración del Día de la Madre este miércoles en México. Daniel y Miguel pasarán el día con ella y con su mamá, Socorro, quien los atiende cuando ella está trabajando. A ella, "le agradezco infinitamente todo su amor, toda su dedicación. Mis hijos me festejan con flores, qué les voy a decir, pues yo estoy enamorada de mis chicos, mis hijos están ahorita en clases de cocina, así que ellos me preparan el desayuno, me reciben con flores, así me recibieron en mi cumpleaños y la verdad es que yo me siento muy orgullosa de mis hijos".

En cuanto a Luis Miguel, este jueves 11 de mayo el cantante tiene que presentarse ante la jueza Virginia Phillips, en Los Ángeles, California. Si no lo hace, el artista quedará expuesto a ser arrestado en cualquier momento y en esta ocasión la jueza no sería tan comprensiva como la semana pasada, cuando accedió a que quedara en libertad, con una fianza de 1 millón de dólares.



