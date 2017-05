Verónica Castro se entera por terceros de que su hijo Cristian volverá a casarse

Si todo le salía como planeado, el cantante Cristian Castro aprovechará este miércoles, que se celebra el Día de la Madre en México, para presentarle a su prometida a su mamá, la célebre Verónica Castro.

Así lo anticipó el cantante en los pasados días, restando importancia al hecho de que 'la Vero' sea de las últimas en conocer a Carol Victoria Urbán, quien el próximo 4 de noviembre se convertirá en la tercera esposa del hijo mayor de Verónica Castro y Manuel 'El loco' Valdés.



Si esta presentación tardía impactará o no las relaciones entre Verónica Castro y Cristian, es una cuestión que sólo el tiempo dirá. Por ahora, al ser consultada por varios medios mexicanos, la artista de 64 años no ha disimulado lo ajena que está al tema. "No sabía que se quería casar de nuevo. De Cristian no me sorprende nada, es un ocurrente y está bien loco, pero si él quiere casarse y cree en el amor, qué padre, lo felicito”, dijo en entrevista telefónica con 'La botana'.

La protagonista de clásicos te telenovela como 'Los ricos también lloran' y 'El derecho de nacer', recalcó estar “muy sorprendida pero muy contenta por él, cree en el amor y espero que le vaya muy bien”.



Como algunos recordarán, hace casi 10 años que Cristian Castro y su madre Verónica protagonizaron una pelea pública, precisamente porque la actriz y conductora no se llevaba bien con la segunda esposa y madre de sus primeros dos nietos, la argentina Valeria Lieberman.



Esa guerra los llevó a expresar serias acusaciones en los medios de comunicación. Cristian Castro declaró que la reprobaba como madre, porque por su culpa él era "un bastardo". Verónica Castro, por su parte, le replicó: "Yo no tuve papá y salí adelante".

En abril de 2008, ambos se habían reconciliado y Cristian Castro estaba en proceso de divorcio de Lieberman. En esa ocasión juró que no se volvía a casar.

"Para nada, jamás, porque a mí no me funciona. Me funcionan muy bien los noviazgos, pero luego todo cambia", dijo.



No obstante, como dice una de sus canciones "el tiempo cura todo" y el artista de 42 años ya está decidido a darse una tercera oportunidad con Carol Victoria Urbán, cuya familia sí conoce a Cristian Castro.

Si en algo le consuela a Verónica Castro, el padre de la novia Víctor Urbán también se sorprendió con los planes de boda. En entrevista con el programa 'Hoy', declaró que él y su esposa "no sabíamos de una posible boda, porque (a Cristian) lo conocimos apenas el día (4 de mayo) que fue el cumpleaños de mi esposa. Nos lo presentó y nos cayó muy bien".



