La insólita excusa de Luis Miguel para ignorar las demandas

El cantante mexicano Luis Miguel "no había sido ayudado legalmente" estipuló este martes su abogado, el mexicano Rafael Heredia, al salir del tribunal en California, donde el artista compareció ante la jueza Virginia Phillips, que el 17 de abril había ordenado su arresto por desacato.

De acuerdo con Heredia, reconocido en México por su labor en casos de alto perfil como el expuesto en el documental 'Presunto culpable', su hoy cliente Luis Miguel "no sabía" que su presencia era requerida por una jueza.

Explicó que este martes, en compañía del abogado Kris Demirjian, acompañó al intérprete de 'Entrégate' al tribunal de distrito de California, para entender el proceso por el cual el artista era blanco de la justicia.



"No es que no quisiera venir, no sabía. ¿Por qué? Porque no tenía abogado, lo abandonaron", consignó el abogado Heredia. Univision Entretenimiento llamó a las oficinas del bufete Sands y Asociados en Beverly Hills, donde Kris Demirjian no respondió de inmediato a la petición de entrevista para aclarar cuál entonces había sido su gestión en este caso.

El pasado 4 de enero, a Luis Miguel Gallego Basteri se le ordenó que debía presentarse el 16 de febrero ante la jueza Phillips, como parte de un proceso de pago de sentencia que solicitó William Brockhaus, el exmanager del artista, ante el tribunal.

Luis Miguel está obligado por ley a pagar poco más de 1 millón de dólares a Brockhaus por concepto de salario adeudado. La demanda y posterior sentencia desfavorable para el artista tuvo como escenario el tribunal federal en Nueva York. Sin embargo, para poder cobrar lo que le corresponde, el exmanejador presentó un recurso ante el tribunal de distrito de California, estado en el cual Luis Miguel mantiene su residencia.



Los abogados de Brockhaus quieren identificar los activos de Luis Miguel para determinar cómo cobrarán el dinero.

A esa primera citación, el 16 de febrero, ni Luis Miguel ni su abogado se presentaron. Fueron citados nuevamente para el 9 de marzo, audiencia a la que tampoco asistieron. En esa ocasión, la jueza Virginia Phillips advirtió en sala que volvería a citarlos para el 17 de abril y, en caso de que no comparecieran, entonces emitiría una orden de arresto por desacato.

El 17 de abril sí se presentó en corte el abogado Kris Demirjian, representante legal de Luis Miguel y según consta en documentos judiciales fue informado de que se emitiría una orden de arresto contra su cliente.



Las declaraciones del abogado mexicano Rafael Heredia apuntan a que Demirjian no habría hecho su trabajo, pues según se versión, no fue hasta el domingo en la noche, "que Luis Miguel decidió que se quería presentar (ante la jueza) y yo le recomendé que también era lo más importante, que se presentara".

Heredia concluyó en inglés: "The most important thing is he's freedom" (lo más importante es su libertad). Y eso intentará defender el próximo jueves, a las 9:30 de la mañana, cuando el cantante se comprometió a regresar a la corte.

