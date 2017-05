La transformación de Karina Yapor, sobreviviente del clan Trevi-Andrade

Karina Yapor mira hacia atrás y se felicita. Hace poco más de 20 años, bajo la promesa de que sería convertida en una estrella musical, fue sometida a un patrón de abusos físicos y sexuales que llevaron a convertirse en madre con sólo 15 años, víctima del productor Sergio Andrade.

Su hijo, Francisco, le fue arrebatado y abandonado en un hospital de España, instalación desde la cual llamaron a sus padres en México para que se hicieran cargo. Recuperado su nieto e imposibilitados de comunicarse con su hija, Miguel y Teresita Yapor demandaron no sólo a Sergio Andrade, sino también a la cantante Gloria Trevi y su asistente María Requenel Portillo ( Mary Boquitas).



Miguel y Teresita Yapor querían rescatar a su hija a como diera lugar y lo consiguieron poco antes del año 2000, cuando lograron llevar a juicio al trío al que le imputaban rapto y corrupción de menores. Trevi y Mary Boquitas fueron exoneradas, pero Andrade tuvo que cumplir en prisión una condena de siete años y 10 meses.



17 años después de ese publicitado juicio, Karina Yapor es una profesional de las comunicaciones, pues con el apoyo de sus padres se mudó a Estados Unidos donde estudió y comenzó a trabajar primero como productora de televisión, luego como periodista multimedios y actualmente es la presentadora de las noticias matutinas para los principales mercados de la cadena Univision en Texas; San Antonio, Houston, Dallas y Austin.

Yapor también es madre de cinco; dos niñas y tres varones. Cuando alguno de ellos le ha preguntado sobre el caso en el que estuvo involucrada, le responde "siempre con la verdad", según contó a Paola Gutiérrez, en entrevista para Despierta América. Hablar de todo lo ocurrido, aceptó, "es difícil, por supuesto que es difícil, porque son situaciones que a veces nos lastiman. Creo que lo más difícil es aclarar todo lo que no es cierto".



Sin embargo, Karina Yapor enfatizó que "las situaciones difíciles que yo he pasado en mi vida, no me avergüenzo de ellas, al contrario son un testimonio de la fortaleza que Dios me ha dado para levantarme, a pesar de tanto daño que yo viví en una etapa de mi vida, para levantarme y seguir adelante".



Para todos los que me han preguntado aquí les comparto el link de la entrevista que me realizó @mpaolagutierrez en @despiertamerica Espero que les sea de bendición 🙏 http://www.univision.com/shows/despierta-america/como-karina-yapor-logro-convertirse-en-la-cara-de-las-noticias-en-todo-el-estado-de-texas-video A post shared by Karina Yapor (@karinayapor) on May 23, 2017 at 1:47pm PDT

Su fe en Dios y el apoyo de su familia, mencionó, son parte fundamental de su éxito. Y aunque se le saltaron las lágrimas al recordar que "hay cosas que nadie debería de vivir y menos a los 12 años", le dio gracias a Dios porque "ha sido mi fuerza en mi vida".

Con Gloria Trevi, Sergio Andrade o María Raquenel Portillo no ha vuelto a tener comunicación. "No he tenido contacto, no he vuelto a hablar con nadie relacionado a ese juicio que se llevó a cabo hace 17 años... Para mí es un capítulo cerrado", recalcó.

No les guarda rencor, pues "tengo perdón en mi corazón hace muchos años. El perdón te hace libre, te da libertad... El que perdones a una persona no quita lo malo que esa persona hizo, no lo hace inocente de lo que haya hecho, el perdón te da la oportunidad a ti como ser humano de dejar la justicia a quien le corresponde, que es Dios."



