El desgarrador mensaje de la sobrina de Jenni Rivera para Ariana Grande

Lupita Rivera no tenía consuelo en horas de la madrugada del martes, tras conocer del ataque terrorista en el concierto de Ariana Grande en Manchester.

Con la ayuda de su papá, Lupillo Rivera, la adolescente Lupita Karizma Rivera, quien hace cuatro años perdió a su famosa tía Jenni Rivera en un accidente aéreo, envió a través de Facebook un mensaje de aliento a su ídolo juvenil, la cantante y actriz Ariana Grande, quien este lunes salió ilesa físicamente de un ataque terrorista ocurrido al culminar su concierto en Manchester, Inglaterra.

Entrada la madrugada del martes, el cantante de regional mexicano conocido como 'el toro del Corrido' comenzó un Facebook Live y explicó que su familia estaba consternada por el incidente "muy triste, porque los fans de ella (Ariana Grande) son niños y a los niños pues no se vale hacerles eso. Iba yo a mandarle un mensaje directo pero mi hija Lupita es super fan de Ariana Grande y ella quiere mandarle un mensaje".



"Hola, mi nombre es Lupita, Lupita Rivera. Te deseamos lo mejor y queremos que sigas adelante. Todos los fans que arriesgaron sus vidas para ir a verte, tuvieron (la satisfacción de pasar) su último momento disfrutando de tu show", expresó ahogada en llanto y gimiendo de dolor, Lupita Karizma, de 14 años.



Al verla tan acongojada, su padre y camarógrafo le pidió que hiciera una pausa: "Respira un poco, relájate, porque sino ella no podrá entender lo que le dices".

Entonces Lupita Karizma, quien en todo momento habló en inglés, intentó recuperarse y continuó expresando su auténtico sentir a Ariana Grande. "Quiero que sepas que no estás sola y no tienes que sentirte culpable de lo que pasó... Amamos tu música y estamos tristes porque lo que te ocurrió, porque no te lo mereces".

PUEDES VER el video aquí

La joven, que también ha demostrado tener talento para la música, al igual que su tía Jenni Rivera y su papá Lupillo Rivera, no culminó su video sin antes pedir a quienes apoyan a Ariana Grande "oraciones por las familias de quienes perdieron (en el ataque) a sus seres amados".



Y a su cantante favorita le reiteró: " Nos preoucupamos por ti y no queremos verte triste, queremos que sigas adelante y nunca te rindas. ¿OK? Adiós".

