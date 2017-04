Kim Kardashian se equivoca con 'Despacito' tras una alocada noche en México

Kim Kardashian viajó a Punta Mitla, una playa en el caribe de México, para celebrar el cumpleaños 38 de su hermana Kourtney este fin de semana y las cosas se pusieron muy, pero muy locas, según contó la esposa de Kanye West en Twitter.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los fans de Kim fue un tuit con el que reveló la canción que habían estado escuchando todo el día.



Now playing #Despactio on repeat for the 100th time — Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 25, 2017

“Escuchando #Despactio en repetición por centésima vez", escribió, refiriéndose a la exitosa canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que se popularizó en el mundo anglo después de que los puertorriqueños lanzaron un remix de 'Despacito' con Justin Bieber.



Kim Kardashian no se libra de los paparazzi ni en las playas de México Kim Kardashian pasó el fin de semana del 22 de abril de 2017 en el resort Casa Aramara, en Tulum, México. Allí estuvo en la playa con Stephanie Sheppard, su asistente, mientras tomaba una cerveza. Además, Kourtney Kardashian también estuvo con amigas en el lugar. Fans en Twitter se apresuraron a corregir su error ortográfico.

“Despactio es parte de los hechizos de protección usados en Harry Potter”, bromeó un usuario. “¿Qué es despactio? Jaja, ¿te refieres a ‘Despacito’?”, escribió otro. Algunos más la insultaron en español.



El tuit fue la última parte de una serie de mensajes que Kim Kardashian publicó el lunes por la noche, en el que describió una fiesta loca, después de pasear en bote con una decena de amigas de Kourtney y cenar un restaurante mexicano.

Estos son los detalles que Kim Kardashian contó sobre la fiesta: Kourtney Kardashian vomitó cuatro veces en su cama y durmió sobre su vomitada. Su amiga Sarah Howard se torció el cuello mientras hacía ' twerking'. Larsa Pippen intentó darle un brownie “especial” a Kim y ella la amenazó con demandarla a ella y al chef. Britt Gastineau se desnudó para nadar sola en la piscina y luego desapareció por dos días. Jen Atkin le puso alcohol a la malteada de Oreo de Kim Kardashian para que ella no se la comiera porque “estaba intentando hacerla sentirse culpable por estar gorda”.



. @kourtneykardash threw up in her bed 4 times and slept in it — Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 25, 2017

Hrush Achemyan dio clases gratis de 'twerking' las 24 horas del día, todos los días. Kourtney Kardashian “no dejó de hacer ruedas de carro desnuda”. Además, el grupo de mamás de Calabasas, California posó con un inflable para la alberca en forma de un pene gigante.



Horas antes, Kourtney Kardashian había publicado un video en el que ella y sus amigas escuchaban ‘Despacito’ mientras paseaban en un bote. Orgulloso del éxito de su canción, Daddy Yankee publicó el mismo video desde su cuenta.



Las dejé en el bote disfrutando del tema #1 del mundo, las veo cuando regrese de #billboards 🤣😘🌹@kourtneykardash @kimkardashian 🔥🔥🔥// #Despacito @luisfonsi @daddyyankee Una publicación compartida de Daddy Yankee (@daddyyankee) el 24 de Abr de 2017 a la(s) 5:11 PDT

"Las dejé en el bote disfrutando del tema #1 del mundo, las veo cuando regrese de #Billboards", bromeó Daddy Yankee al compartir el video en Instagram.



