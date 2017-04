Justin Bieber sube al escenario a Luis Fonsi para cantar 'Despacito' en Puerto Rico

El cantante canadiense Justin Bieber invitó este martes al cantautor Luis Fonsi al escenario del Coliseo de Puerto Rico para interpretar a dúo un poco del éxito 'Despacito', del cual aún no ha logrado aprenderse la letra completa en español, según admitió más tarde.

Sin embargo, la sorpresa fue bien recibida por las miles de fans que abarrotaron el recinto, con capacidad para 18,500 personas. De hecho, Luis Fonsi compartió en Instagram un video que muestra su presentación y utilizó la etiqueta 'versión improvisada'. Aunque entre los asistentes al concierto había cobrado fuerza el rumor de que Daddy Yankee también les acompañaría, el reguetonero no estuvo presente.



Thanks for the invite to the show @justinbieber Fui a ver el show y termine arriba del escenario 😂😂 #Despacito #DespacitoRemix #VersionImprovisada #Choliseo A post shared by Luis Fonsi (@luisfonsi) on Apr 18, 2017 at 8:37pm PDT

Al igual que el pasado sábado en Punta Cana, República Dominicana, Justin Bieber subió al escenario en pantalones cortos e interpretó 22 temas que integran su gira 'Purpose', siendo 'Despacito' un detalle extra que integró al culminar su éxito 'What Do You Mean'?'.

