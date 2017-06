'Gomita' le teme al bisturí después de ocho cirugías: te contamos qué le dijo el doctor

Ocho cirugías estéticas son las que se ha realizado ‘Gomita' de ‘Sabadazo’ a sus tan sólo 22 años, y aunque ha recibido muchas críticas, confiesa en exclusiva para Univisión Entretenimiento que está satisfecha con el resultado. Si no tuviera consecuencias, incluso valoraría hacerse alguna operación más, pero ha decidido pensárselo dos veces antes de regresar al quirófano.

Ese último retoque que ha estado considerando, según confesó, sería la perfiloplastía, que le cambiaría las facciones que resaltan de su perfil. La intervención se enfoca en los huesos de la quijada y pómulos, para obtener una cara más afilada, los liman y en el caso de Araceli, verdadero nombre de ‘Gomita’ también sería necesario agregar un pequeño implante en el mentón, para que haga juego con su nueva cara.



Sin embargo no está dispuesta a realizarsela, pues considera que es mucho más delicadas que las cirugías anteriores: “Me pueden hacer la (operación) de caballo (como se le llama comúnmente), pero imagínense es como rebanar tu hueso y eso no me gustaría. Prefiero estar así redondita, ya me acepté con la cara más redonda”.



En fotos: la transformación de 'Gomita' de 'Sabadazo' Araceli Ordaz se dio a conocer, al lado de sus hermanos 'Lapizito' y 'Lapizín' en el programa 'Sabadazo'. Cuando 'Sabadazo' salió del aire, Aracely partició en otros programa de televisión como 'Qué rollo'. En paralelo a su carrera en la televisión la comediante comenzó a invertir tiempo y recursos en sus redes sociales, haciendo a sus seguidores partícipes de su radical cambio de imagen. A raíz de su transformación, y de documentar detalles personales de su vida, 'Gomita' se ha ganado un lugar polémico en las redes sociales y en los medios. A pesar de las polémicas 'Gomita' ha mantenido una sólida base de seguidores en redes sociales. Como complemento a su actividad en redes sociales Araceli abrió una canal de Youtube en el que ha debutado con videos que ya tienen más de 1 millón de reproducciones.



La joven conductora reveló en la intimidad de su hogar, el motivo por el que decidió comenzar con los cambios tan drásticos en su cuerpo, cuando apenas tenía 18 años de edad.

”Siempre me ha gustado estar entalladita y con cosas chiquitas y en su momento llegó a fastidiarme que siempre era la gordita. Entonces dije, ya no voy a ser la gordita, ni la cachetona”.

Así que sin pensarlo más se sometió a las operaciones, quería verse como las "famosas".

“Lo hice porque cada persona que veía dentro de la televisora estaba operada, sin excepción. Lo que pasa es que nadie se atreve a decirlo. Yo estuve en el foco rojo porque compartí paso a paso mis cirugías, lo que no saben es que todas están operadas”.



‘Gomita’ asegura que le compensó su drástico cambio físico a base de cirugías y se ve a sí misma como una mujer que cumple lo que se propone.



"Gomita" revela nueva cirugía

Las cirugías de 'Gomita'



La exconductora de ‘Sabadazo’ asegura que toda su familia es regordeta y nos reveló cómo fue el orden de sus cirugías: “La primera cirugía que me hice fue el busto y me hice una liposucción, ahí mismo me quité las bolsitas de bichat, aunque no hubo como mucho resultado, pues me sigo viendo cachetona, así que no funcionó mucho”.

“La segunda tanda de cirugías fueron mis pompis, con otra lipo para mejorar mi cuerpo, porque ya me veía muy acá de todo y atrás me veía toda plana, entonces dije, pues me tengo que poner pompas y después me hice otra para rellenar la parte de mi glúteo, porque como tenía implantes tenía una división; entonces me abrieron muy poquito de la pierna y poniéndome acá atrás”. Hasta ahí, fueron seis cirugías, según relató.



Su cambio físico ya era evidente y ella atribuye a esa transformación el hecho de que le surgieran más oportunidades en ‘Sabadazo’. Sin embargo ella y su cirujano Miguel Ángel Guevara creían que le hacía falta un toque final: “La última que me hice fue la nariz, con una liposucción completa”.

No más liposucciones

Su médico de cabecera le dijo que la perfiloplastia es la última cirugía que podría hacerle. Las liposucciones ya están prohibidas: “Habló conmigo y me dijo que no puede hacerme ya más, sólo esta que les comento (perfiloplastia) que meda cosita, porque estoy muy chica y voy a ser madre algún día, entonces en su momento cuando quiera tener hijos me va a costar mucho trabajo porque mi piel ya la compacté muchas veces por las liposucciones”.

Gomita aceptó las recomendaciones de su cirujano y recuerda las últimas palabras que le dijo:

“Ya no te puedo hacer nada más, a menos de que te quieras hacer grandes las orejas o que sé yo, porque ya te hiciste toda y le dije: 'tiene razón ya no me puedo hacer absolutamente nada más, estoy perfecta así'”, concluyó.