‘Gomita’ hace llorar a sus fans con una carta dedicada a su mamá

Para Araceli Ordaz, conocida como 'Gomita', este 10 de mayo es "una ocasión súper especial", una fecha en la que se celebra el Día de la madre en México y otros países de América Latina como Guatemala y El Salvador.

Para sumarse a este festejo internacional, la conductora compartió una carta abierta agradeciendo el apoyo incondicional de su madre. "Hemos pasado cosas muy difíciles y siempre has estado al pie del cañón, salvando el pellejo de cada uno" describe la conductora en un video publicado este miércoles en su canal de Youtube.



"Es una carta con lo que no me atrevo a decirle en persona" explica 'Gomita' en la transmisión, invitando a que sus seguidores hagan el mismo ejercicio con sus familias.

"Si no tienen el valor para decirle a su mamá cuanto la aman, están muy mal" sentencia la conductora, "no te arrepientas después, dile cuanto la quieres, abrázala, apapáchala", agrega.



En fotos: la transformación de 'Gomita' de 'Sabadazo' Araceli Ordaz se dio a conocer, al lado de sus hermanos 'Lapizito' y 'Lapizín' en el programa 'Sabadazo'. Cuando 'Sabadazo' salió del aire, Aracely partició en otros programa de televisión como 'Qué rollo'. En paralelo a su carrera en la televisión la comediante comenzó a invertir tiempo y recursos en sus redes sociales, haciendo a sus seguidores partícipes de su radical cambio de imagen. A raíz de su transformación, y de documentar detalles personales de su vida, 'Gomita' se ha ganado un lugar polémico en las redes sociales y en los medios. A pesar de las polémicas 'Gomita' ha mantenido una sólida base de seguidores en redes sociales. Como complemento a su actividad en redes sociales Araceli abrió una canal de Youtube en el que ha debutado con videos que ya tienen más de 1 millón de reproducciones.

"A mi me gustó y también me hizo llorar, me llegó hasta el corazón", "like si Araceli también describió a tu mamá", "me hiciste llorar Gomita, que bonitas palabras, eres muy linda, tienes muchos sentimientos" son algunos de los comentarios en respuesta a las palabras de la conductora.

Horas después de publicar el mensaje 'Gomita' también compartió en Instagram un breve video celebrando a su madre con un ramo de rosas.