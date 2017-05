Cómo Araceli se hizo famosa: de 'Gomita' de 'Sabadazo' a youtuber

'Gomita' ya no planea realizarse más cirugías plásticas por el momento: "Mi doctor me dijo qué, así como estoy ya estoy perfecta, que no puede hacerme nada más, a menos que me quiera hacer las orejas más grandes".

La joven conductora, no piensa dejar su corta, pero provechosa carrera: "Le advertí a mi novio que me encanta esto del medio y no hay manera de que lo deje, él aceptó, pues ya se fregó", confesó en exclusiva para Univision Entretenimiento, cuando nos recibió en su casa.

"Me encantan las piedritas y brillitos en las uñas; siempre me estoy arreglando las uñas de los pies y de las manos, es uno de mis pasatiempos favoritos", dijo en exclusiva para Univision Entretenimiento.

'Gomita' a sus 22 años de edad, se muestra orgullosa de su cuerpo, aunque confesó en exclusiva a Univision Entretenimiento, que no le gusta hacer ejericio, "me da flojera y para eso me opero".

Aracely Ordaz Campos es el verdadero nombre de ‘Gomita’, de 22 años de edad, quien recibió en exclusiva a Univision Entretenimiento en su casa de la Ciudad de México para charlar sobre su vida, habló de cómo empezó en este negocio, de su paso por el baile, de sus inicios como payasita de la calle, de su llegada a la televisión y de su fama ahora como youtuber y conductora.

Antes de convertirse en la famosa payasita de ' Sabadazo', con apenas cuatro años de edad, animaba los bailes del grupo que tenía su padre, llamado 'Los Guairos'.

"Me subí a bailar al escenario y eso no le gustaba mucho a mi papá porque me ponía falditas y payasitos que me compraba mi abuelita, fui creciendo y como que los señores me volteaban a ver y eso ya no le gustó mucho a mi papá, además de que yo me sentía rara porque sinceramente ganaba más que él. Como bailaba, me dejaban dinero los señores en el escenario, eso me encantaba y yo recogía todo el dinero", manifesó la joven.

Por entonces, 'Gomita' apenas tenía 8 años. Para evitar que tuviera propuestas indecorosas, se acabó su participación como bailarina y es cuando decide ser payasita en contra de lo que pensaba su madre, la señora Elizabeth, pues creía era un trabajo no apto para su pequeña a la que le veía madera de cantante o músico.



Después de un año de negociaciones, la familia Ordaz le cumplió a Araceli su deseo, dejándola trabajar en las calles de la Ciudad de México y fue ahí donde nació su famoso sobre nombre: "Yo trabajaba en la explanada delegacional de Neza y ahí el grupo de payasos con los que estaba me pusieron Gomi, gomi gomita, ¿pues qué no ves tesoro?, estoy toda gordita y por eso me pusieron Gomita", confiesa seguida de una carcajada, en tono de burla ahora que su cuerpo es otro gracias a las más de seis cirugías plásticas que se ha realizado.

Pasó el tiempo y con ello las oportunidades para ella y su familia fueron cada vez más grandes. Estudió en una escuela de payasos y tras estar en tres circos, incluido el afamado Circo Hermanos Vázquez en la Ciudad de México, llegó la propuesta para entrar a la televisión mexicana en el programa ‘Tv de noche’: "Nadie te llega de la nada y te dice, hola mucho gusto soy fulano de tal y te voy a dar tres millones de pesos por salir en televisión, era como increíble ¿no?", recordó la artista.



'Gomita' tenía 15 años cuando comenzó a trabajar con su hermano 'Lapizito’ , en la parte de comedia del programa ' Sabadazo' , y desde el principio tuvo problemas con sus compañeras. Con tan sólo un programa, la sacaron de la emisión sabatina porque su aspecto no era de una niña simpática, explicó ella: "Salí del progama y cuando vieron que no funcionaba me volvieron a llamar, y en esta ocasión me dieron espacio como conductora y me quitaron la ropa de circo que tenía".



En fotos: la transformación de 'Gomita' de 'Sabadazo' Araceli Ordaz se dio a conocer, al lado de sus hermanos 'Lapizito' y 'Lapizín' en el programa 'Sabadazo'. Cuando 'Sabadazo' salió del aire, Aracely partició en otros programa de televisión como 'Qué rollo'. En paralelo a su carrera en la televisión la comediante comenzó a invertir tiempo y recursos en sus redes sociales, haciendo a sus seguidores partícipes de su radical cambio de imagen. A raíz de su transformación, y de documentar detalles personales de su vida, 'Gomita' se ha ganado un lugar polémico en las redes sociales y en los medios. A pesar de las polémicas 'Gomita' ha mantenido una sólida base de seguidores en redes sociales. Como complemento a su actividad en redes sociales Araceli abrió una canal de Youtube en el que ha debutado con videos que ya tienen más de 1 millón de reproducciones.

De acuerdo con 'Gomita', sus compañeras del programa Cecilia Galliano, Laura G, Lorena de la Garza y Alma Cero no estaban del todo a gusto con que una niña "desconocida para ellas", tuviera tantas oportunidades.

Su papel en 'Sabadazo' se fue consolidando aunque su situación con el equipo lejos de mejorar, empeoró hasta el punto de que se planteó renunciar porque ya no soportaba los desplantes de los que dice que era víctima.

"Le dije a mi papá y a mi mamá que ya no quería ir, pero ellos siempre estuvieron detrás hablando conmigo y aunque fue difícil , no estoy arrepentida (de continuar)", recuerda ella.

'Gomita' siguó en 'Sabadazo' y fue en la recta final del programa cuando ocurrió su ya conocido pleito con Cecilia Galeano, según el cual la argentina le habría acusado de haber robado su anillo de compromiso con Mark Tacher.



"Se dijeron muchas cosas, que me había cirujeado, que me había comprado una camioneta... una casa, pues ¿cuánto valía el anillo, que ni me di cuenta?", declara Araceli. Cecilia Galliano, por su parte, no ha ocultado sus diferencias con 'Gomita' aunque nunca le dio validez a los discursos de la payasita.

"Gracias a Dios mi conciencia está tranquila, entonces ni lo tengo yo (el anillo), ni con eso me operé", insiste Araceli.

'Gomita' se ha reconvertido ahora youtuber y se extraña que le sigan diciendo que es una payasita, pues en realidad se considera comediante y conductora.

"Capulina, era 'Capulina' y no le decían el payaso 'Capulina', era un comediante. Lo mismo hacía yo, pero dije, bueno, que se me resbale y que me digan como me quieran llamar. El chiste es que vean que existo y fue como surgió la payasita 'Gomita', pero en realidad dejé de ser payasita hace mucho tiempo", aclara la joven.



