Gabriela Spanic escribe su historia para que su hijo la venda cuando ella muera

La actriz venezolana Gabriela Spanic empezó a escribir la historia de su vida para dársela a su hijo Gabriel de Jesús como herencia, pues "sí sería una historia bien particular, sería muy diferente" y sólo podrá ser contada cuando ella descanse en paz.

En manos de su heredero quedaría la decisión de trabajar y vender el material, explicó Spanic en entrevista con Mezcalent. "Me siento muy orgullosa de mi vida y he aprendido mucho, ha sido muy difícil, etapas muy difíciles en mi vida, que mucha gente se rió, que mucha gente me apoyó, que mucha gente estuvo, o no estuvo, pero ha sido un proceso de crecimiento", resumió.



Spanic, recordada a nivel internacional por su actuación en la telenovela 'La Usurpadora', aseguró que aunque casi no tiene presencia en la televisión, es "una mujer que vende" y se ha ganado el cariño del público. "Yo no he hecho nada malo, yo veo que mucha gente de un lado se va para el otro, yo no he hecho nada malo y lo que le he dado a las empresas ha sido lo mejor de mí, a pesar de lo que digan, ya saben que forma parte del show. Pero yo siempre he sido una mujer muy trabajadora, me siento muy orgullosa de mí, una mujer que vende, una mujer que está muy linda, a mí no me preocupa, yo estoy muy agradecida porque yo he trabajado en todos los canales", expresó.



Mira cómo ha cambiado el elenco de 'La Usurpadora' 'La Usurpadora' fue una telenovela mexicana que se transmitió por primera vez el 9 de febrero de 1998 y contó con grandes actuaciones. Ya han pasado 19 años desde su estreno. ¿Cómo luce el elenco el día de hoy? Gabriela Spanic protagonizó la historia, sin duda ha sido su telenovela más exitosa. Demostró su talento al interpretar dos personajes en la misma historia, 'Paola Bracho' y 'Paulina Martínez'. ¿Qué hace ahora Gaby Spanic tras éste éxito en su carrera? La venezolana siguió actuando y tuvo protagónicos en telenovelas como 'Por tu amor' y 'La Intrusa'. Sus más recientes telenovelas fueron 'Emperatriz' y 'Siempre tuya Acapulco'. Gaby Spanic ha experimentado varios cambios de looks en estos casi 20 años, rubia, morena, hasta de pelo rojizo, pero ahora regresó a su imagen de 'La Usurpadora'. Así la vemos hoy en día, con el cabello corto y fleco, tal y como lo usaba su personaje de 'Paola Bracho', pero ahora dentro de la obra de teatro 'Un Picasso'. 'La Usurpadora' es una de las telenovelas más recordadas de todos los tiempos por el público, por lo que aquí te mostramos cómo luce el elenco hoy en día. Fernando Colunga ya era uno de los galanes más populares de las telenovelas cuando protagonizó 'La Usurpadora'. Interpretó a 'Carlos Daniel Bracho' con éxito. Posteriormente lo vimos en 'Amor real', 'Alborada' y 'Mañana es para siempre'. En 'Porque el amor manda' sorprendió al interpretar un personaje con toques de comedia. En el 2015 nos mostró otra faceta como actor, pues dio vida a un tremendo villano en 'Pasión y poder', 'Eladio Gómez Luna'. 'La Usurpadora' fue una de las últimas telenovelas en las que pudimos disfrutar de la primera actriz Libertad Lamarque. La actriz argentina siguió trabajando hasta sus últimos días. Dos años después de haber participado en 'La Usurpadora' realizó otro papel en 'Carita de Ángel'. Lamentablemente falleció víctima de neumonía dejando inconclusa su interpretación de la 'Madre Superiora'. Irán Eory interpretaba a 'Lourdes', una mujer millonaria que se enamora de un hombre mucho menor y muy interesado. Fue otra de las primeras actrices que integraron el elenco de esta historia. Las últimas telenovelas en las que participó fueron 'Por un beso' y 'Aventuras en el tiempo'. Lamentablemente Irán Eory falleció en 2002 a los 62 años víctima de un derrame cerebral. ¿Reconoces a este actor? Antonio De Carlo interpretaba a 'Osvaldo'. Antonio dejó por muchos años las telenovelas. Después de La Usurpadora participó en 'Catalina y Sebastián' pero desde 1999 hasta el 2012 estuvo fuera de la pantalla chica. Durante este tiempo De Carlo estuvo desaparecido. Hasta que Pedro Damián le dio una oportunidad en la telenovela 'Miss XV'. La cual combinaba con su carrera musical. Hace poco lo vimos en 'Despertar contigo', donde da vida a un hombre con problemas de ira. Dominika Paleta era una de las villanas de la historia, al gran enemiga de 'Paola Bracho'. A esta actriz la seguimos viendo en las telenovelas con papeles antagónicos. Recientemente la vimos en la uniserie 'El hotel de los secreto's, con un personaje de 'loca'. Arturo Peniche fue uno de los galanes de 'La Usurpadora', ella intentó quedarse con el amor de 'Paulina'. Interpretó al licenciado 'Edmundo', quien la defendió en el juicio. Arturo Peniche no lo hemos dejado de ver en las telenovelas, recientemente trabajó en 'Mujeres de negro' y en 'A que no me dejas'. Miguel de León era 'Douglas' y en ese entonces estaba casado con Gaby Spanic. Actualmente Miguel está casado con Jeniffer Bracaglia y tiene dos hijos. Sigue actuando en telenovelas para la cadena Venevision. Su más reciente participación la hizo en 'Amor secreto'. Marcelo Buquet era el hermano de 'Carlos Daniel Bracho'. Marcelo siguió su carrera como actor y ha seguido vigente con sus villanos. El último que realizó lo vimos en 'Qué bonito amor'. Juan Pablo Gamboa era 'Willy' uno de los enemigos de 'La Usurpadora'. Después de ésta telenovela realizó películas y otros melodramas. Lo vimos con el papel de 'Norm Jones' en 'La viuda negra'. Hace unos meses volvió a convertirse en papá y está muy feliz con su familia. 'Lalita' (Paty Díaz) y 'Cachita' (Ninón Sevilla) también fueron inolvidables personajes de este melodrama. Paty Díaz ha seguido su carrera en la actuación, actualmente es parte de 'Mi adorable maldición'. Ninón Sevilla continuó como actriz en novelas y teatros, hasta que el 2 de enero del 2015 falleció a los 85 años de un paro respiratorio. Dos años después de su participación en 'La Usurpadora' Tito Guizar murió a los 91 años, el primer actor daba vida al jardinero de la 'Familia Bracho'. Chantal Andere interpretó 'Estefanía Bracho', una mujer amargada que se refugiaba en su religión. A lo largo de su trayectoria Chantal ha demostrado que nació para ser villana, pues ha interpretado grandes papeles antagónicos. En el 2015 disfrutamos de su talento en 'Antes muerta que Lichita', donde le hizo la vida de cuadritos a Maite Perroni. Enrique Lizalde dio vida a uno de los amantes de 'Paola Bracho'. El 3 de junio del 2013 el actor falleció en la Ciudad de México a los 76 años debido al cáncer de hígado que padecía. Lamentablemente otro de los actores que ya fallecieron fue René Muñoz, su deceso se debió a cáncer de esófago y complicaciones en el riñón el 11 de mayo del 2000. 'Carlitos Bracho' fue interpretado por Sergio Miguel, quien aunque siguió en un par de proyectos más, decidió salirse del mundo de las telenovelas. Se especuló que el actor había muerto, sin embargo sólo fue un rumor. El joven actor todavía hizo una aparición en la televisión en el programa 'Muévete', así fue como lucía en el 2006. El actor le dio una gran sorpresa a Gaby Spanic quien se convirtió en su mamá en 'La Usurpadora'. 'Lissete' era la traviesa hermana de 'Carlitos'. María Solares es el nombre de esta actriz que se retiró de los foros de telenovelas desde hace mucho tiempo. ¿Qué recuerdos tienes de 'La Usurpadora'?

Recientemente visitó Brasil como parte de su regreso a la escena musical, "porque ya me firmó Sony, me fue de maravilla, hice un videoclip y un dueto. Asistí a muchos programas de todas las televisoras, porque allá no estoy vetada en ninguna parte, y bueno, fue divino, fue una experiencia súper linda".

Con Venezuela siempre

En otros temas, Gabriela Spanic señaló que está muy al pendiente de la situación que enfrenta actualmente su país natal, al que según dijo viaja cada vez que puede para ayudar a su familia y sus paisanos.

"Venezuela no está bien, yo no me hago la occisa, ni la ciega, yo sé lo que está sucediendo; allá tengo a parte de mi familia, los quiero y los respeto, y yo si viajo todos los años, trato de ayudar en la medida de mis posibilidades, mucha gente dice 'por qué no te pones la bandera y haces aquello', no es ponerse la bandera, es estar de corazón ahí, ayudar de corazón, esa es la verdadera filantropía, ir allá, padecer lo que padecen, estar ahí", manifestó.



