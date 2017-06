Las últimas horas de Mónica Spear, la reina de la belleza murió protegiendo a su hija

Tienen, venezolanos, la tarea de recuperar la Venezuela que se perdió. La única salida es la desobediencia civil y la permanencia continua en las calles. #prohibidoolvidar @MonicaSpear @THBerry #MayaBerrySpear @Rastinge4

A post shared by Maya (@mayaberryspear) on Apr 18, 2017 at 3:14pm PDT