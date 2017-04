El exesposo de Marjorie de Sousa: de galán de telenovelas a chofer de Uber

Ricardo Álamo, el conocido galán de telenovelas y exesposo de la actriz Marjorie de Sousa, pasó de ser una estrella a chofer de Uber debido a la crisis que se vive en Venezuela. El actor de 46 años reveló esta información esta semana, después de que la conductora de Annarella Bono del programa televisivo Lo Actual criticó a todos sus compañeros venezolanos de la industria del entretenimiento que apoyaban su país de lejos, desde Miami o Nueva York. "Ellos no se quedaron aquí, entreteniéndolos a ustedes", dijo notablemente molesta la también ex reina de belleza.

En respuesta, Ricardo Álamo hizo una confesión pública dedicada a "los habladores de paja" sobre cómo ha cambiado su vida en Estados Unidos. "Este es mi perfil de Uber, para el que no lo conozca es un servicio de taxis", escribió en Instagram con una captura de pantalla de la aplicación. "Estamos afuera, echándole bolas a lo que sea. Sudándonos el culo día y noche. Y hablo en plural, porque hablo en nombre de todos los venezolanos honrados que están en la misma situación. No es momento de destruir, es momento de unir, desde el lugar que nos encontremos, poner nuestro aporte. Sigamos unidos adelante, firmes y unidos".



Álamo debutó en las telenovelas en 1992, en 'Cara sucia' y 'La loba herida'. Con el tiempo, el actor se convertiría en uno de los galanes de telenovela más populares de Venezuela, protagonizando historias como 'Juana la virgen', 'Rebeca' y 'La mujer perfecta'.

En medio de su éxito en la pantalla chica, Ricardo Álamo se casó con la actriz Marjorie de Sousa en 2005. Su matrimonio fue breve.



¡Marjorie de Sousa aclaró si sufrió violencia en su matrimonio ¡Marjorie de Sousa aclaró si es verdad o no que sufrió de violencia durante su matrimonio con Ricardo Álamo! Foto: Instagram 0 Compartir La artista hizo esta declaración tras sus afirmaciones en una entrevista concedida durante el anuncio de su nuevo proyecto. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Marjorie participó en la presentación de la la obra "Por Qué Los Hombres Aman A Las Cabronas", durante la cual supuestamente hizo fuertes declaraciones sobre su matrimonio. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin embargo, esto fue desmentido en un comunicado de prensa que la artista compartió en su cuenta de Instagram. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Marjorie afirma que sus afirmaciones fueron tergiversadas "a manera de una reflexión personal de ella y su vida privada lo cual es completamente falso". Foto: Instagram 0 Compartir Esto porque durante la entrevista la artista únicamente describió "la personalidad y psicología de su personaje en la obra", asegura el boletín dirigido a los medios. Foto: Mezcalent 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La venezolana sólo estaba "hablando un poco de la libertad de la mujer de cambiar, de evolucionar, de romper sus cadenas y volar hacia planos a veces desconocidos", sostiene el mensaje. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir "Marjorie jamás se refirió a su vida personal o su experiencia propia", puntualizó el comunicado. Foto: Mezcalent 0 Compartir La guapa venezolana se casó en 2004, con Ricardo Álamo, cuando su carrera comenzaba a internacionalizarse y dos años después se divorció. Foto: Mezcalent 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Eso es injusto porque es tu vida y es tu historia, fue el momento en que yo dije reacciona y dije yo no quiero esto para mi vida", declaró la actriz a Radio Fórmula durante dicha conferencia. Foto: Instagram 0 Compartir "Hay que hablar, hay que buscar ayuda, no está mal ir a un psicólogo, yo sí fuí, porque yo sentí que fracasé en un proyecto que para mí era importante", declaró. Foto: Mezcalent 0 Compartir "La violencia no está bien, la violencia psicológica, te encierra, te invade el miedo y te metes en ese cuarto oscuro, no avanzas, no vuelas", expresó en ese momento. Foto: Instagram 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Marjorie también explicó que esa experiencia hizo que se volviera más selectiva en el amor pues ya no quiere pasar por un momento similar en su vida. Foto: Instagram 0 Compartir Sin embargo, todo indica que la actriz estaba hablando en la voz de"Dulce", el personaje que interpretará en la puesta en escena. Foto: Instagram 0 Compartir Desde que la artista saltó a la fama, muchos han sido los rumores en torno a su vida amorosa. Foto: Getty Images 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y han sido muchos los galanes con los que se le ha involucrado, aunque ella siempre ha negado los rumores. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Hace muy poco Marjorie fue vista con un nuevo galán de quien se pensó que había logrado la hazaña que muchos persiguen. Foto: Instagram 0 Compartir Marjorie fue captada en lo que parecía una cita romántica con uno de los solteros más codiciados de México. Foto: Getty Images 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ella es una de las actrices más bellas de las telenovelas y aquél que haya conquistado ese corazón debe ser igual de célebre. Foto: Getty Images 0 Compartir Y el suertudo fue nada más y nada menos que el piloto de carreras Sergio Pérez. Foto: Getty Images 0 Compartir El jalisciense de 25 años se anotó otra victoria, pero en su historial amoroso, si es que se trata de la siguiente conquista de la actriz. Foto: Getty Images 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La pareja fue captada cenando en un lujoso hotel de la Ciudad de México, de acuerdo con la información de la revista TVyNovelas. Foto: Getty Images 0 Compartir El encuentro duró alrededor de tres horas en las que se les vio platicar muy felices y reírse. Foto: Getty Images 0 Compartir Además se le vio a "Checo" Pérez haciendo alarde de su caballerosidad frente a la actriz. Foto: Getty Images 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Al final de la cita, el piloto de Fórmula 1 llevó a Marjorie hasta su camioneta y se despidieron cordialmente. Foto: Getty Images 0 Compartir ¿Checo habrá logrado cautivar a esta guapísima rubia? Foto: Getty Images 0 Compartir El corredor ha asegurado que se encuentra en el mejor momento de su carrera deportiva, tras subir al podio en el Gran Premio de Rusia, hace unas semanas. Foto: Getty Images 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y quizás esa buena racha se extienda al terreno amoroso, donde se puede vislumbrarse a una despampanante rubia en su camino. Foto: Getty Images 0 Compartir Aunque eso sí, no sería la primera vez que la artista es captada con un galán, sin que termine en noviazgo. Foto: Getty Images 0 Compartir Pero todo puede suceder en los azares del amor y mientras tanto, el joven piloto tiene una oportunidad. Foto: Getty Images 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Alguien que no debió estar muy contento por la situación fue Adrián Uribe, quien anteriormente fue ligado sentimentalmente a la artista. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Durante meses hubo fuertes rumores de que el comediante estaba saliendo con Marjorie. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Esas sospechas se acrecentaron pues ni la actriz ni Adrián afirmaron o negaron la relación durante ese tiempo. Foto: Getty Images 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Todo comenzó porque en diversas ocasiones fueron vistos muy juntitos. Foto: Instagram 0 Compartir Y vaya que se notaba que el también actor estaba cautivado por la rubia. Foto: Instagram 0 Compartir Rodeados de amigos pero uno al lado del otro, hacía pensar que las dos estrellas estaban saliendo. Foto: Instagram 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque ellos no aclararon su situación amorosa por aquellos días, sí hubo quien balconeó a la pareja. Foto: Instagram 0 Compartir Aleida Nuñez, amiga de los actores y compañera de Marjorie en "Hasta el Fin del Mundo", dio muy buenos detalles del romance. Foto: Televisa 0 Compartir "Están juntos y eso está muy bien, que Dios los bendiga y que vengan muchos hijos”, declaró Aleida Núñez al diario "Basta!". Foto: Televisa 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La actriz que interpretó a "Irma Fernández" en el melodrama también dijo: “Sí me ha tocado ver a Adrián en la obra para apoyarla”. Foto: Getty Images 0 Compartir Esto porque ambas actrices también fueron compañeras en la obra de teatro basada en la historia del melodrama. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Fue en ese momento que se dio por hecho que los dos actores estaban en una bonita relación. Foto: Instagram 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en No obstante, días después, al ser cuestionada sobre su romance en plena alfombra roja de los Premios Juventud, Marjorie dio una tajante respuesta. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Afirmó estar soltera y sin compromiso alguno, din agregar más detalles. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Días después, para el programa "Hoy", negó rotundamente el romance con Adrián y alegó que todo lo habían inventado los medios. Foto: Instagram 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Después de esas declaraciones, Adrián afirmó ante diversos medios que sí había salido con la artista pero no se concretó una relación. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Incluso insinuó que habían sido las ocupaciones de ambos lo que impidió que se diera el noviazgo. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Además de eso, Adrián tuvo que enfrentarse a los rumores de que había sido su físico lo que no le había gustado a la actriz. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En las redes sociales Marjorie fue acusada de superficial, pues también se dijo que ella tenía vergüenza de que la vieran con el comediante. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Tanto Adrián como Marjorie negaron ese último rumor y la actriz afirmó que ella jamás actuaría de esa forma tan frívola. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Durante esa temporada otro galán que fue ligado a Marjorie fue José Manuel Figueroa. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los rumores crecieron debido a que ambos estaban interesados en grabar un video musical para el cantante. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir "Vamos a escoger a la musa del video. Espero que sea Marjorie de Sousa porque se me hace una actriz hermosa. No tenía el gusto de conocerla, pero es realmente bella", reveló José Manuel a la agencia Mezcalent. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Sumado al entusiasmo del cantante, Marjorie ya había estado en contacto con el intérprete, ya que se había a acercado al padre de éste para producir un proyecto musical. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Con la muerte de Joan Sebastian, el proyecto se vio tristemente frustrado, aunque no así la sospechosa amistad que había entablado con José Manuel. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Así que, de nuevo, la actriz tuvo que salir a declarar que no había nada entre ella y el cantante. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir La última telenovela que Marjorie protagonizó fue "Hasta el Fin del Mundo". Foto: Televisa 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En ese melodrama también se enfrentó a los escándalos. Foto: Televisa 0 Compartir También llegó a especularse que el romance con su compañero David Zepeda había traspasado la ficción. Foto: Televisa 0 Compartir No fue algo tan descabellado porque la química entre ambos actores era palpable. Foto: Televisa 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A sus fans les hubiera encantado que "Chavita" y"Sofía" hubieran terminado juntos en la vida real. Foto: Televisa 0 Compartir Sin embargo, los tórtolos de esta bella telenovela demostraron que entre ellos sólo había una buena amistad. Foto: Televisa 0 Compartir Algo que ha perdurado desde que acabó la telenovela, pues junto con el resto del elenco se siguen frecuentando. Foto: Instagram 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ¿Te parece que hacían bonita pareja? Foto: Instagram 0 Compartir Pero Zepeda no ha sido el único galán de telenovela que presuntamente la ha enamorado. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir ¿Recuerdas cuando interpretó a "Kendra Ferreti" en "Amores Verdaderos"? Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En ese melodrama compartió créditos con Erika Buenfil, Sebastián Rulli, Eiza González y Eduardo Yáñez. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Fue con este último actor con el que se le ligó sentimentalmente. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Hubo fuertes rumores dentro de la producción del melodrama que señalaron una relación amorosa. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Estos rumores alcanzaron a Erika Buenfil, quien supuestamente también estaba interesada en el actor. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Ese triángulo amoroso presuntamente desató que ambas actrices no se llevaran bien durante las grabaciones. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Pero, como en otras ocasiones, Yáñez y Marjorie negaron todo. ¿Será que la venezolana tiene debilidad por los actores? Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Recordemos que hace años estuvo casada con Ricardo Álamo, uno de sus compañeros del elenco de "Rebecca". Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Ese melodrama fue uno de sus primeros trabajos en su país natal, pero su matrimonio no fue tan exitoso como su carrera artística y, después de dos años, se separaron. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Ahora parece que Marjorie seguirá solterita un rato más. ¿Con que galán crees que hace la pareja más bonita? Foto: Mezcalent.com 0 Compartir

La última telenovela de Álamo, 'De todas maneras Rosa', terminó en 2014. Tras esto, el actor participó en la serie 'Escándalos', no sólo como actor, sino produciendo el contenido en Miami con su productora Nirvana Films TV.

En 2015, Nirvana Films TV intentó lanzar ‘Tómame o déjame’, una serie de comedia sobre una sexóloga, pero no despegó. En enero de 2017, la compañía Mega TV anunció que comenzaría a transmitir la serie.

Otros actores de novelas también conducen Uber

Ricardo Álamo no es el único galán de telenovela que podrías encontrar manejando un Uber. En octubre de 2016, el actor mexicano Pablo Azar reveló a The New York Times que, cuando las cámaras no estaban enfocadas en él, pasaba de ser una celebridad a un chofer de Uber en Miami para poder pagar sus cuentas. "Al principio me sentía avergonzado de esto", dijo al diario. "Nuestros fans en Latinoamérica que ven novelas piensan que somos millonarios y que conducimos Ferraris y vivimos en Beverly Hills".



publicidad

También te puede interesar: