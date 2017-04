Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez y los siete meses que pasaron desmintiendo su romance

Horas antes de televisar una de sus primeras citas, los intérpretes de regional mexicano Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez oficializaron este domingo la relación que desde septiembre del año pasado han negado con vehemencia.

La hija mayor de 'la diva de la banda', Jenni Rivera, y el vocalista de La Original Banda El Limón parecían inseparables desde el año pasado, cuando sus fans y periodistas del mundo de entretenimiento los veían juntos en distintos escenarios no artísticos, más la respuesta al preguntarles siempre era la misma: "Somos amigos, no más" y "no hagan caso de los chismes".

Chiquis Rivera, de 31 años, había relatado que conocía a Lorenzo Méndez hacía bastante tiempo y que incluso su mamá, Jenni Rivera (1969-2012), le había expresado que él la encontraba atractiva. Sin embargo, la intérprete de 'Horas extras' tenía novio en aquéllos tiempos y no le prestó atención al galán.



Los amores de 'Chiquis' Rivera Janney Marín Rivera, mejor conocida como la 'Chiquis Rivera' es la mayor de las hijas de la 'Diva de la Banda'.

Tiene 31 años y ha seguido los pasos de su madre en la música y en los negocios. Comencemos con Ángel del Villar, quien ha sido el más importante de su vida sentimental. Con él duró 5 años de relación y hasta planes de boda tenían. Él es dueño de la disquera 'Del Records'. Jenni Rivera nunca estuvo de acuerdo con esta relación y por eso tuvo varios roces con la 'Chiquis'. Jenni y Ángel tuvieron un gran enfrentamiento verbal y virtual después de los 'Premios de la Radio' en noviembre del 2012 en Los Ángeles, California. El empresario la insultó al salir del evento para defender a su novia, pues en ese entonces madre e hija estaban distanciadas por la supuesta relación entre la 'Chiquis' y Esteban Loaiza, pero Jenni no se quedó callada y lo enfrentó. El pleito continuó a través de Twitter: "A una mujer como mi, al momento de una ofensa, le vale ser la artista y el qué dirán. En ese momento soy la mujer con dignidad que te va decir en tu cara lo que eres. Como te dije anoche… ¿Qué clase de hombre eres? ¿Qué te hace pensar que está bien que un hombre le grite groserías a una mujer que sólo te ha tratado con respeto?", fue parte de lo que escribió la 'Diva de la Banda'. La 'Chiquis' pasó un trago amargo con su ruptura, ya que tenían planes de boda y ella hasta quería tener hijos. Fue hasta agosto del 2016 cuando la 'Chiquis' terminó la relación, se dice que las razones fueron porque era violento, machista y controlador. A finales del 2016 la prensa comenzó a relacionarla con el integrante de una famosa banda. Nos referimos a Lorenzo Méndez, quien forma parte de la 'Banda El Limón'. Desde que surgió el rumor de una posible relación, han estado en el ojo del huracán. Hasta se ha dicho que 'Chiquis' estaba esperando un hijo suyo, pero siempre han aclarado la situación. La hija de la 'Diva de la Banda' ha declarado en varias ocasiones que solo son buenos amigos desde hace varios años. ¿Será Lorenzo Méndez el príncipe azul de la 'Chiquis' Rivera?

El año pasado, a comienzo de julio, Lorenzo Méndez la llamó porque los compañeros de La Original Banda El Limón estaban interesados en que pudiera participar en el video del tema 'El mayor de mis antojos'. Chiquis no pudo integrarse al proyecto, pero desde ese entonces, se mantuvieron en comunicación.

Precisamente fue en ese mes que Chiquis anunció el rompimiento de su relación de cinco años con el productor Angel del Villar, con quien esperaba casarse. "Yo hice todo lo posible para salvar esa relación. A veces el amor no es suficiente", dijo la artista y empresaria.

Dos meses después, en septiembre de 2016, Chiquis Rivera sorprendió a Raúl de Molina y Lili Estefan, cuando en una entrevista para 'El Gordo y la Flaca' le preguntaron si eran ciertos los rumores de que estaba saliendo con Lorenzo Méndez, divorciado y padre de dos niñas.



"Somos amigos y nunca se sabe lo que puede pasar en un futuro", respondió Chiquis.



Con el paso de las semanas, ambos artistas eran vistos juntos en diversas ciudades . En noviembre, hubo quien afirmó que Chiquis Rivera había recibido un anillo por parte de Lorenzo Méndez. "Sabes qué, no sé", replicó la artista en un principio para luego suavizar su respuesta: "No es cierto... Dicen tantas cosas... el día en que yo tenga nuevo novio les voy a dejar saber a ustedes".

En diciembre, ambos coincidieron en la inauguración del club Rumba Room Live, en California, donde Chiquis cantó mientras que Lorenzo la aplaudía desde el público.



El mes no finalizaba cuando Claudia Galván, exesposa de Lorenzo Méndez, ofrecía entrevistas declarando que sus hijas ya le habían confirmado que el cantante y Chiquis eran novios. "Él tiene una foto de ella besándolo en su teléfono", dijo la mujer, que le advirtió en ese momento a la hija de Jenni Rivera que tuviera mucho cuidado, pues "un perro nunca cambia sus mañas".

Galván alegaba que Lorenzo Méndez le fue infiel en más de una ocasión.

Poco tiempo después de esa entrevista, comenzaron a cobrar fuerza los rumores de que Chiquis Rivera estaba esperando un hijo de Lorenzo Méndez, algo que ambos, por separado, negaron.

"No, no, no, nada de eso. Con el pensamiento no se puede embarazar uno. ¡Que mala onda!", lamentó el cantante en ese momento, quien insistió en que "de noviazgo" no había nada con Chiquis, pues ambos estaban demasiado ocupados.



Terminó el 2016 y con el año nuevo no pararon los rumores sobre la cariñosa amistad que compartían ambos cantantes. "Ya con tanta presión. Las cosas, si se van a dar, se van a dar tranquilamente", insistió Méndez.

El 14 de febrero, día San Valentín, ambos salieron a cenar y tras ser cachados por periodistas, insistieron en que celebraban su amistad. Dos días más tarde, Chiquis Rivera confesó a Lourdes Stephen que había llegado a considerar los servicios de un banco de esperma, pues ya quería ser madre, pero no encontraba al galán perfecto.

“Se tiene que encontrar un hombre bueno, que sea inteligente, que sea guapo, que no tenga que yo preocuparme si va a entrar o no, si va a llegar o si se va a ir de nuestras vidas...", dijo.



A principios de marzo, Chiquis confesó que sí tenía a alguien especial en su vida, pero al preguntarle si se trataba de Lorenzo, perdió la capacidad de comunicarse.

Lorenzo Méndez, por su parte, respondió en entrevista para 'El Gordo y la Flaca', que todavía eran amigos. "Si las cosas se dan, pues se dan. Ella sabe que la quiero mucho y salimos y nos la pasamos muy bien (...) Me cae muy bien, es muy bella. Su familia es excelente familia, los quiero mucho y me quieren mucho", contó, insistiendo en el cuento de la amistad.



"Es mi amiga, la quiero mucho. Nada, somos amigos ahorita", reiteró en otra entrevista. "Sí, hablamos mucho, casi a diario. Somos amigos ahorita y creo que si pasa a algo más serio, como una relación amorosa, yo creo que lo hacemos público", anticipó a finales de marzo.

Esa posibilidad pareció desvanecerse hace poco más de una semana, cuando Chiquis Rivera afirmó, en entrevista con Univision Uforia, que no tenía novio y tampoco sentía la necesidad de tener una pareja: “Me siento muy a gusto, siento que a veces es necesario estar sola o solo para crecer como ser humano".

A juzgar por la confirmación que junto a Lorenzo Méndez ofreció el domingo, ya habría crecido lo suficiente.



