Exclusiva: Chiquis Rivera confiesa quién es su amor platónico

Chiquis Rivera vive entre constantes rumores sobre sus vida amorosa, sin embargo, en una entrevista exclusiva para Univision esta semana, la hija mayor de Jenni Rivera reveló que actualmente no tiene novio ni ningún tipo de relación sentimental.

“No hay anillo de compromiso”, nos contó Chiquis Rivera desde Los Ángeles. “Me siento muy a gusto, siento que a veces es necesario estar sola o solo para crecer como ser humano, para enamorarte a ti mismo”.

“Soy el tipo de mujer que me encanta ser amada y me encanta amar”, agregó, pero aclaró que por el momento no siente presión de tener pareja.

“Una vez me dijo mi abuelo, ‘Se te está pasando el tren, no has tenido babies’”, contó. “Pero no estoy preocupada, no digo, ‘Necesito encontrar novio, ya me siento muy grande’”.

Sobre sus amores platónicos de Hollywood, la hija de Jenni Rivera confesó: “Me encanta este señor de Ironman... Robert Downey Jr., se me hace muy guapo también Ben Affleck, pero está casado, ¿no? Igual, He’s handsome!”.

Por su parte, Chiquis Rivera solía ser el amor platónico de Hernán Hernández Jr., hijo de uno de los integrantes de Los Tigres del Norte e incluso, se lo confesó a Jenni Rivera antes de su muerte.



