Jenni Rivera "se equivocó" con Chiquis, admiten su mamá y sus dos hermanos menores

"La gente, ya después del accidente de mi hermana (Jenni Rivera), quiere pintarla como perfecta; nadie lo es. Todo el mundo comete errores y no es por juzgar a mi hermana, ni decir que era una mentirosa, la verdad es que se equivocó", soltó Juan Rivera en medio de una discusión sobre la 'diva de la banda', Esteban Loaiza, Chiquis y las mentiras.

En la segunda parte del especial 'Hablando claro', que publican a través de sus redes sociales y en el cual responden a las preguntas de la periodista Erika Garza, "sin editar", no sólo Juan ofreció su versión sobre la crisis familiar que enfrentaba Jenni Rivera cuando murió. También la madre de la artista, doña Rosa Saavedera, sus hermanos Gustavo y Rosie y sus cinco hijos explicaron en qué consistió su error.



Específicamente discutieron las sospechas que tenía Jenni Rivera sobre un supuesto encuentro íntimo entre su hija mayor, Chiquis, y su marido Esteban Loaiza. Meses antes de morir, la 'diva de la banda' les compartió los detalles durante una reunión familiar, a la que no asistieron los nietos. "'¿Y usted qué, usted lo cree?, recordó doña Rosa Saavedra que su hija mayor le preguntó. "Le dije 'no. Yo necesito primero ver para creer. Dios saca todo a la luz y un día lo va a sacar a la luz'. Ella se quedó muy seria".

En esa reunión, su hermano Juan fue el único que se atrevió a decirle "estás equivocada", lo que le costó que dejara de hablarle por un tiempo, añadió Rosie Rivera, quien en ese momento prefirió mantenerse al margen. "Yo no tuve los ovarios para decirle a mi hermana, 'no, estás equivocada'".



La prueba con la cual contaba Jenni Rivera del presunto encuentro íntimo entre su hija Chiquis y su marido Esteban Loaiza era un video de las cámaras de seguridad, de 39 minutos de duración. Asumía que "unas sombras" que daban la impresión de acción dentro de un clóset, eran ellos traiciónandola. Sin embargo, algunos de los que vieron la grabación, aseguraron en 'Hablando claro' que nadie podía distinguirse.

"Tu mamá pensó que era el clóset, porque era el único lugar donde no había cámaras", reiteró Rosie Rivera a su sobrina Chiquis. Hoy día, dijo estar convencida de que su hermana "Jenni llegó al cielo y dijo, 'maldición, la regué'".



De hecho, Juan Rivera especificó que cuando Jenni le compartió sus sospechas sobre Chiquis y Esteban, él le respondió rápido: "No lo creo, cuando tú creías que eso pasó, ella estaba hablando por teléfono conmigo ese día. Tú estás absolutamente equivocada", y el registro de llamadas de su sobrina así lo evidencia.

Pero nada la hizo cambiar de opinión. "Chiquis quiso presentarle mucha evidencia y Chay (como llamaban a Jenni en su casa) no la quiso escuchar", lamentó Rosie, quien contó que ya la cantante estaba cansada de las "mentiritas" de Esteban Loaiza y la situación con Chiquis fue la gota que comó la copa.

Como ejemplo, contó que Jenni Rivera le había pedido a Esteban que no llamara ni le escribiera a Chiquis, pero Rosie Rivera no sabía de esa orden. Un día su sobrina le dijo que Esteban Loaiza la había llamado. Entonces, ella le preguntó a 'la diva de la banda' si sabía por qué su cuñado había llamado a su sobrina.

Rosie recordó que su hermana se puso furiosa. Fue a la casa y preguntó a Esteban si se había comunicado con Chiquis y él le dijo que no. Una mentira "estúpida", describió la hermana menor de la cantante, explicando que ante una situación similar, el incidente crearía más dudas en "cualquier mujer que piense que su esposo la está engañando".



Porque no puedo dejar que NADIE empañe mi nombre! HOY a partir de las 7pm estará disponible la 2nd parte de #HablandoClaro en mi canal de #YouTube 👉🏻 www.YouTube.com/ChiquisOnline 👈🏻 #DontMissIt #Aclarando A post shared by Chiquis 💛/ Valentina 🖤?? 🤷🏼‍♀️ (@chiquisoficial) on Apr 6, 2017 at 4:08pm PDT

Según Chiquis, Esteban Loaiza le había escrito preocupado por Jenni, pues la notaba rara, pero recalcó lo que lleva diciendo hace más de cuatro años; que "nunca hubo una relación, ni un romance".

De acuerdo con la información que ofrecieron durante el programa, Jenni Rivera estaba trabajando mucho, durmiendo poco, haciendo dietas y ayunando en los meses previos al trágico accidente que sufrió el 9 de diciembre de 2012, en México. Eso pudo haber nublado un poco su juicio en torno a la situación. Además, tenía mucha gente alrededor que, según sus hermanos, no era la correcta, pues lo que hacían eran reforzarle sus temores.

"No fui una hija perfecta, no sé por qué nos separamos, pero no fue porque yo me acosté con su marido", remachó Chiquis, a quien todavía le duele que su mamá falleció creyendo una mentira que también afecta su reputación.



Su tío Juan Rivera la invitó a no hacer caso, pues para que la gente le crea, "tu mamá tendría que literalmente levantarse, salir de la tumba y decirle a las personas 'me equivoqué'".



