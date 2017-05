Lo que no sabemos (todavía) sobre la separación de Julián Gil y Marjorie de Sousa

Previo al encuentro de Julián Gil y Marjorie de Sousa en la corte para definir las condiciones sobre la custodia de su hijo Matías, el próximo mes de junio, los detalles sobre la separación de estos actores ha causado un revuelo mediático pues la que se suponía una relación de ensueño se ha convertido en una tensa serie de confrontaciones.

Aunque Gil y De Sousa han hecho declaraciones públicas sobre su ruptura, su caso se ha tornado más complejo, y las veces contradictorio, luego de que se diera a conocer un documento de más de 300 páginas con las demandas de la actriz venezolana por la custodia de su hijo nacido en enero del 2017.



Estas son las preguntas, todavía por resolver, sobre el tema:

¿Es Julián Gil un hombre violento?



En el documento presentado por Marjorie de Sousa, al que tuvo acceso el programa ‘El Gordo y la Flaca’, la actriz acusa a Julián Gil de tener comportamientos violentos, consumir drogas y pide que éste sea sometido a evaluaciones psicológicas, toxicológicas y que las visitas a su hijo Matías sean supervisadas.

Marjorie de Sousa no ha presentado ninguna evidencia contundente sobre estas acusaciones y el actor argentino asegura que, aunque se sometería a las pruebas si un juez lo considera necesario, estas aseveraciones son una maquinación para dañarlo, "obviamente es un manejo de sus abogados sin escrúpulos queriéndome afectar mi imagen”, dijo el actor al programa 'Hoy'.



¿Cuál fue el rol de la madre de Marjorie de Sousa en la separación?



En las primeras declaraciones que el actor argentino ofreció sobre su separación habló sobre la existencia de una tercera persona en discordía, una afirmación que dio rienda suelta a especulaciones y señaló a la madre de la actriz, la señora Gloria Rivas, como uno de los detonantes de la ruptura.

Aunque Gil ha negado rotudamente que la madre de Marjorie de Sousa sea uno de los motivos detrás de esta polémica separación, una supuesta conversación privada de Whatsapp entre los actores, ha puesto en evidencia que la relación entre el argentino y la señora Rivas no era tan cordial como él había asegurado.



“Nunca en mi vida te diré que se vaya tu mamá, te dije primero me voy yo pero no me puedes obligar a vivir con ella. Eso quiero que entiendas" dice uno de los mensajes enviados supuestamente por Julián.



La custodia de Matías: quién demandó a quién



Cuando Marjorie de Sousa emitió un comunicado oficial para anunciar que la relación con Julián había llegado a su fin, estableció que había un trámite legal de por medio.

En la misma semana, el actor negó que él hubiera iniciado una demanda sobre la custodia de su hijo y que había sido Marjorie la que había recurrido primero a los tribunales.

Sin embargo, cuando los documentos sobre la demanda interpuesta por De Sousa salieron a la luz, el protagonista de '¿Quién eres tú?' admitió en sus redes sociales que "efectivamente" había demandado a la actriz venezolana.

"Con la finalidad de que se me permita ver a mi hijo, ya que no existe cosa más hermosa en la vida que ser padre y no existe razón alguna que le dé derecho a ella a decidir cuándo y cómo lo puedo ver", escribió Gil en su cuenta de Instagram al lado de un video desde la sala de parto en la que nació Matías.