Julián Gil: "No me puedo quedar callado cuando veo a mi hija y a mi familia llorar"

El actor Julián Gil explicó este viernes al programa 'Hoy' las razones que le llevaron a contestar públicamente el contenido de la demanda de Marjorie de Sousa por la custodia de su hijo Matías, en la que se le acusó de ser violento y consumir drogas, luego de ver cómo las críticas estaban afectando a sus familiares. Sus declaraciones responden también a los comentarios negativos que recibió por publicar el jueves el video del parto del menor.

“Yo hice el post (del parto) que puse porque tengo que defenderme, yo sí quiero quedarme callado y quiero que se termine, por mí, por Marjorie, por la familia de Marjorie, por mis hijos, por Matías que va a leer esto más adelante. Pero tampoco me puedo quedar callado cuando veo a mi hija y a mi familia llorar por cosas que se están diciendo injustamente de mí, como mi nombre y mi carrera", comentó el intérprete que tiene dos hijos de relaciones anteriores.



La historia de la batalla legal de Julián Gil y Marjorie de Sousa saltó dio un giro el miércoles luego de que el programa 'El Gordo y la Flaca' revelara los argumentos de la actriz venezolana para obtener la potestad del niño y una manutención de más de 10,000 dólares mensuales. De Sousa indicó que el padre de Matías era un hombre violento, se drogaba y que tenía que someterse a pruebas psicológicas y toxicológicas. Ella pidió al juez que no dejara que Julián Gil estuviera a solas con el niño.

“Si pudiéramos estar ella y yo, ya sea con un mediador o con un amigo, todo esto no llegaría a donde está, me atrevo a apostar que las partes legales están llevando todo el proceso lamentablemente a donde está. No nos hemos reunido para hablar y creo que por eso se ha desencadenado todo lo que ha pasado.Yo respeto mucho a Marjorie, tanto como mujer, como amiga y profesional que es, y cuando leo la demanda estoy seguro de que el bolígrafo que escribe es sólo para tener un beneficio legal”.



Al respecto de la petición que hizo la defensa de Marjorie de Sousa para que él se hiciera una prueba de dopaje y un examen psicológico, el actor respondió tranquilo:

“Es que no existe, yo quiero creer que ella (Marjorie) no tiene nada que ver en eso, sobre todo porque ella me conoce bien. Las personas que han trabajado conmigo me conocen, mi única adicción es a los refrescos, al ejercicio. Seguramente después podré probar ante el juez que no es verdad, pero obviamente es un manejo de sus abogados sin escrúpulos queriéndome afectar mi imagen.”

En un intento por rebajar las tensiones, el actor pidió a sus seguidores en redes sociales que no tomen partido sobre lo que él está pasando con Marjorie de Sousa.



“La gente se ha encariñado muchísimo con Matías, es por eso que me gustaría pedir a la gente que dejara de atacar no a mí, sino a Marjorie. Yo leo mis redes y veo las de ella, y a veces la gente insulta a Marjorie y les que pido que no lo hagan porque es mamá de mi hijo. Independientemente del problema yo les pido a todos mis fans que no hagan ataques, porque no saben lo que realmente pasa, eso sólo lo sabemos Marjorie de Sousa y Julián Gil“.